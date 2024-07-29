Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Гусь в тапочках каждый вечер гуляет по Днепру: 75-летняя хозяйка рассказала о домашнем любимце

Гусь в тапочках каждый вечер гуляет по Днепру: 75-летняя хозяйка рассказала о домашнем любимце

Сегодня 18:26
просмотров

Местная жительница каждый вечер выгуливает необычного для горожан Днепра домашнего любимца — гуся в носках.

Новости Днепра про Гусь в тапочках каждый вечер гуляет по Днепру: 75-летняя хозяйка рассказала о домашнем любимце

Гуся зовут Гоша. Он живет уже больше года вместе с 75-летней жительницей Днепра Галиной на 9-м этаже дома на ж/м Сокол. Четырехмесячного гусенка женщина купила на рынке прошлым летом. Каждый вечер они вместе ходят по жилмассиву. Домашняя птица в тапочках уже стала знаменитостью города.

Галина кормит птицу фруктами, пшеницей, супами и свежей травой, которую срывает во время прогулки. Также перед тем, как выйти на улицу, надевает любимцу носки, чтобы тот не обжег лапы о горячий асфальт. Об этом сообщает «Суспільне».

«Ну, насколько я его люблю? Я ему жизнь сохранила. Хоть какому-то животному повезло. Я захожу в комнату, в шутку: «Где моя птичка, где мой Гоша?» — говорит Галина.

Она также отмечает, что Гоша гуляет с ней каждый вечер, кроме дождливых дней. По ее словам, птица всегда ходит рядом и умеет самостоятельно заходить в лифт. Когда выключают свет, женщина несет его на руках.

Галина отмечает, что посмотреть на необычного домашнего питомца приезжают из всех районов города и фотографируют его.

«Все его снимают, идут, достают телефоны и снимают. «Можно?» — некоторые спрашивают. Что вы спрашиваете, снимайте и все. Люди в шоке. Говорят: «Лучше бы собаку или кошку. К чему это? Когда резать будете?». Я говорю: «Я не собираюсь его резать, а тем более есть», — говорит женщина.

Читайте также:

Новости Днепра про Гусь в тапочках каждый вечер гуляет по Днепру: 75-летняя хозяйка рассказала о домашнем любимцеУкраїнська Новости Днепра про Гусь в тапочках каждый вечер гуляет по Днепру: 75-летняя хозяйка рассказала о домашнем любимцеРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре заботятся о краснокнижном совенке, пострадавшем от обстрела
    Новости Днепра
    Сегодня 17:35
    В Днепре заботятся о краснокнижном совенке, пострадавшем от обстрела

    В Днепре ухаживают за двухмесячным совенком, пострадавшим от обстрела Никополя.

    Куда жителям Днепра обращаться, если нужна экстренная вакцинация
    Новости Днепра
    Сегодня 17:21
    Куда жителям Днепра обращаться, если нужна экстренная вакцинация

    Вакцинацию детей и взрослых проводят согласно национальному календарю прививок. Вакцина…

    В Днепре возле Паруса из воды достали тело мужчины: комментарий полиции
    Новости Днепра
    Сегодня 17:00
    В Днепре возле Паруса из воды достали тело мужчины: комментарий полиции

    Сегодня, 29 июля, в Днепре из водоема достали тело мужчины.

    Ректор Днепровского университета попал в ТОП-15 лучших ректоров Украины
    Новости Днепра
    Сегодня 16:08
    Ректор Днепровского университета попал в ТОП-15 лучших ректоров Украины

    Ректор ДНУ имени Олеся Гончара Сергей Оковитый попал в ТОП-15…

    Последние новости

    В Днепре заботятся о краснокнижном совенке, пострадавшем от обстрела
    В Днепре заботятся о краснокнижном совенке, пострадавшем от обстрела

    В Днепре ухаживают за двухмесячным совенком, пострадавшим от обстрела Никополя.

    Сегодня 17:35
    1
    просмотров
    Куда жителям Днепра обращаться, если нужна экстренная вакцинация
    Куда жителям Днепра обращаться, если нужна экстренная вакцинация

    Вакцинацию детей и взрослых проводят согласно национальному календарю прививок. Вакцина позволяет защитить и детей, и взрослых от многих инфекций. Прививки против столбняка и кори необходимо «обновлять» раз в 10 лет даже во взрослом возрасте. В ряде случаев может понадобиться срочная…

    Сегодня 17:21
    0
    просмотров
    В Днепре возле Паруса из воды достали тело мужчины: комментарий полиции
    В Днепре возле Паруса из воды достали тело мужчины: комментарий полиции

    Сегодня, 29 июля, в Днепре из водоема достали тело мужчины.

    Сегодня 17:00
    3
    просмотров
    Ректор Днепровского университета попал в ТОП-15 лучших ректоров Украины
    Ректор Днепровского университета попал в ТОП-15 лучших ректоров Украины

    Ректор ДНУ имени Олеся Гончара Сергей Оковитый попал в ТОП-15 лучших ректоров Украины.

    Сегодня 16:08
    2
    просмотров
    В Днепре новое название получила уже переименованная в 2015-м улица Андрея Фабра
    В Днепре новое название получила уже переименованная в 2015-м улица Андрея Фабра

    В Днепре переименовали улицу Андрея Фабра.

    Сегодня 15:10
    5
    просмотров
    Как четверть века назад выглядел первый ресторан McDonalds в Днепре  и что было в меню
    Как четверть века назад выглядел первый ресторан McDonalds в Днепре  и что было в меню

    Первые заведения McDonalds в Днепре появились в 1997 году. Чтобы попробовать гамбургер или выпить колы в рестораны выстраивались огромные очереди. Со временем McDonalds в Днепре стало больше, но в них по-прежнему есть очереди, так как рестораны очень популярны.

    Сегодня 15:04
    4
    просмотров
    В августе в Днепре будут выключать газ из-за ремонтных работ: адреса и даты
    В августе в Днепре будут выключать газ из-за ремонтных работ: адреса и даты

    В августе в Днепре будут выключать газ.

    Сегодня 15:04
    2
    просмотров
    В Днепре простились с активистом Михаилом Тонконогим
    В Днепре простились с активистом Михаилом Тонконогим

    В Днепре провели в последний путь активиста Михаила Тонконогого, которого убили.

    Сегодня 14:31
    4
    просмотров
    Третий крупнейший ТЦ Днепра выставили на продажу: сколько стоит и кто продает
    Третий крупнейший ТЦ Днепра выставили на продажу: сколько стоит и кто продает

    Известный ТЦ в центре города выставили на продажу.

    Сегодня 14:00
    6
    просмотров
    В Днепре переименовали Амур-Нижнеднепровский район: новое название
    В Днепре переименовали Амур-Нижнеднепровский район: новое название

    В Днепропетровской области около 300 топонимов получили новые названия.

    Сегодня 13:40
    9
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх