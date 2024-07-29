Гусь в тапочках каждый вечер гуляет по Днепру: 75-летняя хозяйка рассказала о домашнем любимце

Местная жительница каждый вечер выгуливает необычного для горожан Днепра домашнего любимца — гуся в носках.

Гуся зовут Гоша. Он живет уже больше года вместе с 75-летней жительницей Днепра Галиной на 9-м этаже дома на ж/м Сокол. Четырехмесячного гусенка женщина купила на рынке прошлым летом. Каждый вечер они вместе ходят по жилмассиву. Домашняя птица в тапочках уже стала знаменитостью города.

Галина кормит птицу фруктами, пшеницей, супами и свежей травой, которую срывает во время прогулки. Также перед тем, как выйти на улицу, надевает любимцу носки, чтобы тот не обжег лапы о горячий асфальт. Об этом сообщает «Суспільне».

«Ну, насколько я его люблю? Я ему жизнь сохранила. Хоть какому-то животному повезло. Я захожу в комнату, в шутку: «Где моя птичка, где мой Гоша?» — говорит Галина.

Она также отмечает, что Гоша гуляет с ней каждый вечер, кроме дождливых дней. По ее словам, птица всегда ходит рядом и умеет самостоятельно заходить в лифт. Когда выключают свет, женщина несет его на руках.

Галина отмечает, что посмотреть на необычного домашнего питомца приезжают из всех районов города и фотографируют его.

«Все его снимают, идут, достают телефоны и снимают. «Можно?» — некоторые спрашивают. Что вы спрашиваете, снимайте и все. Люди в шоке. Говорят: «Лучше бы собаку или кошку. К чему это? Когда резать будете?». Я говорю: «Я не собираюсь его резать, а тем более есть», — говорит женщина.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: