ГУР: в России впервые поражен Су-57

Вчера, 8 июня, на территории аэродрома "ахтубинск" поражен истребитель Су-57.

Об этом сообщает ГУР со ссылкой на спутниковые снимки стоянки самолета на аэродроме.

В астраханской области РФ на аэродроме, расположенном в 589 километрах от линии боевого столкновения, поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки стоянки самолета на вражеском аэродроме, говорится в сообщении ГУР.

На снимках, сделанных 7 июня, истребитель стоит целый. А уже на следующий день появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара.

Су-57 – самый современный истребитель россии. Он может использовать ракеты Х-59 и Х-69.

Отметим, что поражение Су-57 – первый такой случай в истории.

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