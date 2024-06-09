ГУР: в России впервые поражен Су-57

Об этом сообщает ГУР со ссылкой на спутниковые снимки стоянки самолета на аэродроме.
В астраханской области РФ на аэродроме, расположенном в 589 километрах от линии боевого столкновения, поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки стоянки самолета на вражеском аэродроме, говорится в сообщении ГУР.
На снимках, сделанных 7 июня, истребитель стоит целый. А уже на следующий день появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара.
Су-57 – самый современный истребитель россии. Он может использовать ракеты Х-59 и Х-69.
Отметим, что поражение Су-57 – первый такой случай в истории.
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