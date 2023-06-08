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Гулял с сестрой, но та пошла домой: в Днепре потерялся 5-летний мальчик

Сегодня 13:51
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Вчера на спецлинию "102" позвонила неравнодушная жительница улицы Савкина.

Новости Днепра про Гулял с сестрой, но та пошла домой: в Днепре потерялся 5-летний мальчик

Она сообщила, что на детской площадке без присмотра взрослых находится маленький мальчик. Он плачет и говорит, что не знает, как попасть домой.

Патрульные сразу приехали на вызов.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

5-летний мальчик рассказал полицейским, что гулял с сестрой, но та ушла домой, а он остался на площадке, растерялся и не может вспомнить, как попасть домой. Ребенок сообщил, как зовут маму. Правоохранители смогли связаться с ней. Мальчика привезли домой и передали матери.

Новости Днепра про Гулял с сестрой, но та пошла домой: в Днепре потерялся 5-летний мальчик

Уважаемые родители, следите за своими детьми и их местонахождением, всегда держите с ними связь. Берегите самых дорогих, – призывают полицейские!

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Новости Днепра про Гулял с сестрой, но та пошла домой: в Днепре потерялся 5-летний мальчикУкраїнська Новости Днепра про Гулял с сестрой, но та пошла домой: в Днепре потерялся 5-летний мальчикРусский

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