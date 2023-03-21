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  • Гудит вся сеть: в Ивано-Франковске женщина набросилась на 19-летнюю девушку из-за прыжков на скакалке

Гудит вся сеть: в Ивано-Франковске женщина набросилась на 19-летнюю девушку из-за прыжков на скакалке

Сегодня 17:11
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В Ивано-Франковске разгорелся небывалый скандал из-за того, что девушка прыгала на скакалке на улице рядом с женщиной, которой это не понравилось.

Новости Днепра про Гудит вся сеть: в Ивано-Франковске женщина набросилась на 19-летнюю девушку из-за прыжков на скакалке

Так, девушка опубликовала видео, на котором она прыгает на скакалке, а женщина за кадром говорит ей: «Может, ты на стадион пойдешь с той скакалкой, не будешь мне перед глазами здесь прыгать?»

В ответ девушка вежливо отвечает, что не понимает причин, по которым она должна уйти отсюда. Более того, она уже была здесь, когда женщина пришла на это место. «Иди своей маме махай! И не разговаривай много… Слушай, ты, соплячка невоспитанная! Г**но паршивое!» — начала оскорблять девушку женщина.

Девушка держалась достойно и сказала женщине, что не стоит обзываться, на что та ответила: «Ты заслуживаешь этого».

Это видео собрало сотни тысяч просмотров. Позже журналистка Анна Рыбалко на своей странице в Фейсбуке рассказала, что история получила продолжение.

Оказывается, в учебном заведении девушки ей приказали удалить скандальное видео из соцсетей и запретили общаться с журналистами. Также Анна рассказала, что девушке 19 лет, ее зовут Лиза.

Новости Днепра про Гудит вся сеть: в Ивано-Франковске женщина набросилась на 19-летнюю девушку из-за прыжков на скакалке

Несмотря на это, «девушка со скакалкой» заручилась огромной поддержкой общества. Судьбой студентки, по словам Анны Рыбалко, прониклись: ювенальная полиция, нардеп, главы громад, журналисты, пользователи соцсетей.

Новости Днепра про Гудит вся сеть: в Ивано-Франковске женщина набросилась на 19-летнюю девушку из-за прыжков на скакалке

А активисты устроили флешмоб возле подъезда Лизы.

Убеждена, что после шквала поддержки администрация заведения больше не решится запугивать девушку. Но следить надо, конечно, — подытожила Рыбалко. 

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Новости Днепра про Гудит вся сеть: в Ивано-Франковске женщина набросилась на 19-летнюю девушку из-за прыжков на скакалкеУкраїнська Новости Днепра про Гудит вся сеть: в Ивано-Франковске женщина набросилась на 19-летнюю девушку из-за прыжков на скакалкеРусский

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