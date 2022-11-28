ГСЧС завершили спасательную операцию на складах в Днепре, куда попала ракета

Спасатели разобрали завалы на месте складов, куда попала российская ракета 26 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

По словам спасателей, поздно вечером 27 ноября чрезвычайники закончили разбирать завалы складских помещений, куда 26 октября попала ракета. Более суток сотрудники ГСЧС работали на месте инцидента. Им пришлось разобрать более 30 тонн разрушенных металлоконструкций и кирпичных завалов.

К сожалению, из-под завалов извлекли тело 37-летнего мужчины, работавшего на складе в тот день. Спасательная операция завершена.

Напомним, в субботу 26 октября россияне дважды обстреляли Днепр. Одна ракета попала в частный сектор. В результате прилета разрушены 7 домов, 13 человек получили ранения. Вторая ракета прилетела в складское помещение в Самарском районе Днепра.

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