Грибок и плесень: в общежитиях в Днепре, где поселили ВПЛ, антисанитарные условия проживания (ФОТО)

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
В Днепре сотрудники Офиса Омбудсмена проверили общежития в Днепре, где живу внутриперемещенные лица.
Представители омбудсмана проверили 5 мест, где временно живут переселенцы, а именно:
По результатам проверки, в этих общежитиях было выявлено нарушение условий проживания. В частности, все комнаты нуждаются в ремонте, на стенах из-за чрезмерной влажности появились грибок и плесень. Жители держат продукты на полу без соблюдения температурного режима.
Больше всего претензий к общежитию №5 и транзитному пункту размещения ВПЛ.
Помимо этого есть потребность в ремонте душевых. К примеру, в одном из общежитий один санузел и одна стиральная машина для всех жителей.
Также не обеспечено требование о доступности помещений для лиц с инвалидностью. И, как отметил Лубинец, стоимость этих комнат завышена.
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