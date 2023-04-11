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  • Грибок и плесень: в общежитиях в Днепре, где поселили ВПЛ, антисанитарные условия проживания (ФОТО)

Грибок и плесень: в общежитиях в Днепре, где поселили ВПЛ, антисанитарные условия проживания (ФОТО)

Сегодня 16:46
просмотров

В Днепре проверили общежития, где живут переселенцы и нашли нарушения.

Новости Днепра про Грибок и плесень: в общежитиях в Днепре, где поселили ВПЛ, антисанитарные условия проживания (ФОТО)

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

В Днепре сотрудники Офиса Омбудсмена проверили общежития в Днепре, где живу внутриперемещенные лица.

Представители омбудсмана проверили 5 мест, где временно живут переселенцы, а именно:

  • транзитный пункт размещения ВПЛ в г. Днепр, координатором которого является ОО «Источник поддержки»;
  • общежитие №5 – Национального технического университета «Днепровская политехника»;
  • помещение Украинского государственного института минеральных ресурсов, обустройство которого осуществляет БУ «Добро в Амуре»;
  • общежитие Днепровского центра профессионально-технического образования;
  • общежитие Днепровского профессионального колледжа энергетических и информационных технологий.

По результатам проверки, в этих общежитиях было выявлено нарушение условий проживания. В частности, все комнаты нуждаются в ремонте, на стенах из-за чрезмерной влажности появились грибок и плесень. Жители держат продукты на полу без соблюдения температурного режима.

Больше всего претензий к общежитию №5 и транзитному пункту размещения ВПЛ.

Помимо этого есть потребность в ремонте душевых. К примеру, в одном из общежитий один санузел и одна стиральная машина для всех жителей.

Также не обеспечено требование о доступности помещений для лиц с инвалидностью. И, как отметил Лубинец, стоимость этих комнат завышена.

Новости Днепра про Грибок и плесень: в общежитиях в Днепре, где поселили ВПЛ, антисанитарные условия проживания (ФОТО)

Новости Днепра про Грибок и плесень: в общежитиях в Днепре, где поселили ВПЛ, антисанитарные условия проживания (ФОТО)

Новости Днепра про Грибок и плесень: в общежитиях в Днепре, где поселили ВПЛ, антисанитарные условия проживания (ФОТО)

Новости Днепра про Грибок и плесень: в общежитиях в Днепре, где поселили ВПЛ, антисанитарные условия проживания (ФОТО)

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Новости Днепра про Грибок и плесень: в общежитиях в Днепре, где поселили ВПЛ, антисанитарные условия проживания (ФОТО)Українська Новости Днепра про Грибок и плесень: в общежитиях в Днепре, где поселили ВПЛ, антисанитарные условия проживания (ФОТО)Русский

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