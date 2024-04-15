Гроза и «ураган»: в Днепре резко ухудшится погода

В ГСЧС обнародовали предупреждение об опасном метеорологическом явлении I уровня опасности.

15 апреля с сохранением ночью 16 апреля в Днепре и Днепропетровской области ожидается гроза. Уровень опасности 1 (желтый). Уже сейчас над городом появились грозовые тучи.

Кроме грозы могут быть порывы ветра до 20 м/с.

Погода в Днепре – что ждать в ближайшее время?

Во вторник в Днепре и области ожидается жара до +28 градусов тепла. По прогнозам метеорологов, с 16 по 21 из-за северо-западных циклонов в регионе будут кратковременные осадки с грозами.

Морозов, которыми пугают украинцев не будет, но понижение температуры все же произойдет. С 19-20 апреля ночью будет до 7 градусов тепла, а днем – до +17. В дальнейшем в Днепр вернется летняя жара, однако более точный прогноз узнаем со временем.