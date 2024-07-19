Гроза и шквалы: в Днепре до конца суток кардинально изменится погода

Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии сообщил, что в ближайшие часы с сохранением до конца дня 19 июля в Днепре и местами по области ожидается гроза. Уровень опасности I (желтый).
Жителей города призывают не ходить под аварийными деревьями и плохо закрепленными рекламными конструкциями.
Заметим, что с 20 июля в Днепр придет долгожданное похолодание. Вместо +37, терроризировавших город почти две недели, температура воздуха опустится сначала до +33, а затем и до +30.
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