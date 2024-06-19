Гроза, град и шквалы: в Днепре и области снова ухудшится погода

В Днепре и области испортится погода.

20 июня днем ​​в Днепре и области ожидается усиление северо-западного ветра 15-20 м/с. Об этом сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

Днем будет идти дождь, возможна гроза и град. Уровень опасности 1 (желтый).

Держитесь как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и сорванных конструкций зданий.

Также завтра будет жарко. Температура воздуха прогреется до +33 градусов жары. Ожидается, что ливни потом принесут нам прохладу.

Напомним, ранее мы сообщали о том, правда ли, что Днепропетровщину снова накроет пыль из Сахары.

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