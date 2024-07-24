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Громада на Днепропетровщине осталась без воды на неопределенный срок

Сегодня 20:14
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Город в Днепропетровской области остался без воды на неопределенный срок.

Новости Днепра про Громада на Днепропетровщине осталась без воды на неопределенный срок

В связи с отсутствием воды в канале «Днепр-Кривой Рог» и критически низким уровнем воды в резервном водохранилище, централизованное водоснабжение на город Апостолово временно прекращено.

Об этом сообщает Апостоловская территориальная община.

Предприятием выполнены все необходимые договорные обязательства перед ГЧП «Кривбасспромводоснабжение» и приняты технические меры по готовности водозабора с канала «Днепро-Кривой Рог», поэтому ожидаем наполнение канала водой, – говорится в сообщении.

Подача воды на населенные пункты Первое Мая, Запорожское, Новосеменовка, Новая Сечь, Каменка и Славянка будет производиться согласно графикам ГЧП «Кривбасспромводоснабжение».

Городом будет производиться подвоз технической воды в стационарные емкости по адресам:

ул. Вокзальная, 97 – КЗ Апостоловский ЦСПРД «Надежда»
ул. Остапа Вишни, 26
ул. Вокзальная, 1 б – возле стадиона «Локомотив»
ул. Вокзальная, 37 а – бывшая автостанция
пров. Плодовый, 3
ул. Освобождения, 66 – Апостоловский районный суд
ул. Освобождения, 34
ул. Центральная, 39

Вместе с этим, абоненты могут самостоятельно осуществить забор воды на точке выдачи (НС-3 ГЧП «Кривбасспромводоснабжение»), но предварительно обратившись в отдел сбыта предприятия для оформления заявки, – разъясняют работники Апостоловской территориальной общины.

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