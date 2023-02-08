Гранаты, запал и патроны: под Днепром мужчина торговал оружием

В Синельниково мужчина наладил схему по продаже боеприпасов.

Житель Синельниково зарабатывал на торговле боеприпасами. Об этом сообщает «Днепр Оперативный», ссылаясь на пресс-службу Синельниковской окружной прокуратуры.

Его задержали, когда он пытался сбыть гранаты Ф-1, РГН, запал УЗРГМ, более 300 патронов калибра 5,45 мм и около 35 патронов калибра 7,62 мм.

Задержанному сообщили о подозрении по ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

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