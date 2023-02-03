Гранаты, патроны, ружья и порох: у жителя Павлограда обнаружили арсенал оружия

Автомат Калашникова, магазины и более 1, 2 тыс. патронов к нему, 7 гранат различной модификации с запалами, два ручных гранатомета, охотничьи ружья, 5 радиостанций и 14 килограммов пороха обнаружили правоохранители во время обыска в доме жителя в Павлограде.

В ходе оперативных мероприятий полицейские криминальной полиции Павлоградского районного отдела полиции установили, что по месту жительства мужчина хранит оружие и боеприпасы. По согласованию с окружной прокуратурой в частном домовладении фигуранта провели санкционированный судом обыск.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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