Графики не действуют: в Днепре и области введены экстренные отключения света

Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК «Укрэнерго», другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации, – отмечают энергетики.

Сегодня, 29 ноября, в Днепре и области введены экстренные отключения света.

В понедельник, 28 ноября, в 16:28 на линию "101" сообщили,…

Где в Днепре найти работающие скважины и емкости с водой: все адреса В сети активно распространяются новости о новом массовом ракетном обстреле. В прошлый раз в результате обесточивания почти весь город остался без воды. Водоснабжение уже вернули, но ситуация может повториться. Рассказываем, где можно набрать техническую воду. просмотров

Сергей Тремполец из Днепра завоевал четыре медали на соревнованиях в Литве В Литве состоялся открытый чемпионат по плаванию категории "Masters". В нем принял участие спортсмен из Днепра Сергей Тремполец. На нем мужчина завоевал два первых места. просмотров

Морозный антициклон приближается к Днепру В Україні попереджають про погіршення погодних умов найближчим часом. Дніпра це стосується також. просмотров

Спортсменка из Днепра завоевала бронзу на чемпионате Европы по тхэквондо среди кадетов D городе Валетта (Мальта) прошел чемпионат Европы по тхэквондо среди кадетов (12-14 лет). Бронзовую медаль в копилку сборной Украины добавила Мария Леонова. 0 просмотров