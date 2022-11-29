Графики не действуют: в Днепре и области введены экстренные отключения света

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».
Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.
Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК «Укрэнерго», другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации, – отмечают энергетики.
На всякий случай зарядите телефоны и Power Bank.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 29 ноября, из-за отключения света некоторые жители Днепра остались…
Сегодня, 28 ноября, в Днепре раздались взрывы.
В понедельник, 28 ноября, в 16:28 на линию "101" сообщили,…
Сегодня, 28 ноября, в Днепре приостановили работу большинство трамваев и…
В Днепре из-за плохого освещения дороги машиной переехали 21-летнего парня.
Сегодня, 29 ноября, из-за отключения света некоторые жители Днепра остались без воды.
В сети активно распространяются новости о новом массовом ракетном обстреле. В прошлый раз в результате обесточивания почти весь город остался без воды. Водоснабжение уже вернули, но ситуация может повториться. Рассказываем, где можно набрать техническую воду.
Полицейские фиксируют последствия вчерашних обстрелов Днепра.
В Литве состоялся открытый чемпионат по плаванию категории "Masters". В нем принял участие спортсмен из Днепра Сергей Тремполец. На нем мужчина завоевал два первых места.
В Україні попереджають про погіршення погодних умов найближчим часом. Дніпра це стосується також.
Россияне ударили по Днепру четырьмя ракетами.
D городе Валетта (Мальта) прошел чемпионат Европы по тхэквондо среди кадетов (12-14 лет). Бронзовую медаль в копилку сборной Украины добавила Мария Леонова.
В Подгородном Днепропетровской области в одном из домов на улице Железнодорожной обнаружили тела двух мужчин и бабушки, за которой они ухаживали.
Зонт сегодня не понадобится!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!