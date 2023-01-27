GPS-новигатор спас жизнь: в Карпатах спасли туриста из Днепра

Раховские спасатели 25 января помогли двум туристам из Днепра и Хмельницкого, которые во время катания на лыжах из-за сильного тумана съехали с трассы, а вскоре заблудились в лесу.

Происшествие с туристом из Днепра произошло на горнолыжном комплексе Драгобрат. Он заблудился.

С пропавшим мужчиной сотрудникам Госслужбы удалось установить телефонную связь. Он смог передать GPS-координаты. Его оперативно нашли и доставили на место проживания. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

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