Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • «Готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений»: мэр Днепра о том, что будет зимой со светом

«Готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений»: мэр Днепра о том, что будет зимой со светом

Сегодня 11:22
просмотров

В Днепре в эту зиму могут действовать не графики отключений, а графики включений электроэнергии.

Новости Днепра про

Об этом мэр Днепра Борис Филатов сообщил в интервью изданию РБК «Украина».

По словам Филатова, государственная «Укрэнерго» не дает прогнозов, какой будет ситуация этой зимой со светом, ведь все зависит от того, будут ли новые обстрелы и какими будут последствия ракетных атак. Впрочем, осень и зима будут сложными, даже при оптимистическом сценарии могут быть серьезные проблемы. Ведь отсутствие электроснабжения влияет на водоснабжение и отопление.

Но хочу сказать, что нам нужно готовиться, скажем так, не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии. Это базовые вещи, будет в любом случае во время отопительного сезона расти энергопотребление, и потому это очень большая проблема, – сказал Филатов.

Отсутствие электроснабжения оказывает непосредственное влияние и на подачу воды, и на отопление.

Если отсутствует электроснабжение, тогда не работают насосы. Если не работают насосы, то нет воды, а если не работают насосы, нет воды, а вода – это теплоноситель, нет отопления, — подчеркнул мэр.

В то же время заживить весь город генераторами не получится, ведь они нуждаются в огромном количестве дизельного топлива и постоянном обслуживании, на которое может «не хватить рук».

Другая проблема состоит в том, что во время мобилизации и во время демографического кризиса, фактически есть в нашей стране, нет достаточно людей, кто бы эти генераторы обслуживал, менял масло, фильтры, выключал, включал – это просто огромная куча оборудования, которое требует постоянного обслуживания Поэтому я хотел бы, чтобы мы, как ответственные граждане, представляли себе, что невозможно во время постоянных обстрелов и блекаутов удержать на генераторах систему миллионного города, и не миллионного также, — подчеркнул Филатов.

Поэтому жителям Днепра советуют позаботиться о своих домах и подготовиться к худшему сценарию.

Читайте также:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре новое название получила уже переименованная в 2015-м улица Андрея Фабра
    Новости Днепра
    Сегодня 15:10
    В Днепре новое название получила уже переименованная в 2015-м улица Андрея Фабра

    В Днепре переименовали улицу Андрея Фабра.

    Как четверть века назад выглядел первый ресторан McDonalds в Днепре  и что было в меню
    Новости Днепра
    Сегодня 15:04
    Как четверть века назад выглядел первый ресторан McDonalds в Днепре  и что было в меню

    Первые заведения McDonalds в Днепре появились в 1997 году. Чтобы…

    В августе в Днепре будут выключать газ из-за ремонтных работ: адреса и даты
    Новости Днепра
    Сегодня 15:04
    В августе в Днепре будут выключать газ из-за ремонтных работ: адреса и даты

    В августе в Днепре будут выключать газ.

    В Днепре простились с активистом Михаилом Тонконогим
    Новости Днепра
    Сегодня 14:31
    В Днепре простились с активистом Михаилом Тонконогим

    В Днепре провели в последний путь активиста Михаила Тонконогого, которого…

    Последние новости

    В Днепре новое название получила уже переименованная в 2015-м улица Андрея Фабра
    В Днепре новое название получила уже переименованная в 2015-м улица Андрея Фабра

    В Днепре переименовали улицу Андрея Фабра.

    Сегодня 15:10
    4
    просмотров
    Как четверть века назад выглядел первый ресторан McDonalds в Днепре  и что было в меню
    Как четверть века назад выглядел первый ресторан McDonalds в Днепре  и что было в меню

    Первые заведения McDonalds в Днепре появились в 1997 году. Чтобы попробовать гамбургер или выпить колы в рестораны выстраивались огромные очереди. Со временем McDonalds в Днепре стало больше, но в них по-прежнему есть очереди, так как рестораны очень популярны.

    Сегодня 15:04
    1
    просмотров
    В августе в Днепре будут выключать газ из-за ремонтных работ: адреса и даты
    В августе в Днепре будут выключать газ из-за ремонтных работ: адреса и даты

    В августе в Днепре будут выключать газ.

    Сегодня 15:04
    0
    просмотров
    В Днепре простились с активистом Михаилом Тонконогим
    В Днепре простились с активистом Михаилом Тонконогим

    В Днепре провели в последний путь активиста Михаила Тонконогого, которого убили.

    Сегодня 14:31
    4
    просмотров
    Третий крупнейший ТЦ Днепра выставили на продажу: сколько стоит и кто продает
    Третий крупнейший ТЦ Днепра выставили на продажу: сколько стоит и кто продает

    Известный ТЦ в центре города выставили на продажу.

    Сегодня 14:00
    1
    просмотров
    В Днепре переименовали Амур-Нижнеднепровский район: новое название
    В Днепре переименовали Амур-Нижнеднепровский район: новое название

    В Днепропетровской области около 300 топонимов получили новые названия.

    Сегодня 13:40
    9
    просмотров
    В ГПСУ ответили, проверяют ли пограничники обновление данных у военнообязанных женщин
    В ГПСУ ответили, проверяют ли пограничники обновление данных у военнообязанных женщин

    Военнообязанные женщины Украины могут свободно уезжать за границу.

    Сегодня 13:30
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине обессилевший от жары лебедь застрял в карьере: как его спасали
    На Днепропетровщине обессилевший от жары лебедь застрял в карьере: как его спасали

    В Кривом Роге в очередной раз спасли лебедя, нечаянно залетевшего на территорию карьера.

    Сегодня 13:09
    0
    просмотров
    Как выглядел Монастырский остров в Днепре 70 лет назад: без деревьев, станций и пляжа
    Как выглядел Монастырский остров в Днепре 70 лет назад: без деревьев, станций и пляжа

    Монастырский остров в Днепре – одно из любимых мест отдыха горожан. История острова очень богата на разные события. В разные годы тут был монастырь, казаки хранили свою казну, остров служили опорой разрушенного во время войны моста, а еще тут долгое…

    Сегодня 12:51
    3
    просмотров
    В Днепре молодежь танцевала в ливновке в центре города (видео)
    В Днепре молодежь танцевала в ливновке в центре города (видео)

    В Днепре молодежь придумала необычные развлечения.

    Сегодня 12:45
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх