«Готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений»: мэр Днепра о том, что будет зимой со светом

Об этом мэр Днепра Борис Филатов сообщил в интервью изданию РБК «Украина».
По словам Филатова, государственная «Укрэнерго» не дает прогнозов, какой будет ситуация этой зимой со светом, ведь все зависит от того, будут ли новые обстрелы и какими будут последствия ракетных атак. Впрочем, осень и зима будут сложными, даже при оптимистическом сценарии могут быть серьезные проблемы. Ведь отсутствие электроснабжения влияет на водоснабжение и отопление.
Но хочу сказать, что нам нужно готовиться, скажем так, не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии. Это базовые вещи, будет в любом случае во время отопительного сезона расти энергопотребление, и потому это очень большая проблема, – сказал Филатов.
Отсутствие электроснабжения оказывает непосредственное влияние и на подачу воды, и на отопление.
Если отсутствует электроснабжение, тогда не работают насосы. Если не работают насосы, то нет воды, а если не работают насосы, нет воды, а вода – это теплоноситель, нет отопления, — подчеркнул мэр.
В то же время заживить весь город генераторами не получится, ведь они нуждаются в огромном количестве дизельного топлива и постоянном обслуживании, на которое может «не хватить рук».
Другая проблема состоит в том, что во время мобилизации и во время демографического кризиса, фактически есть в нашей стране, нет достаточно людей, кто бы эти генераторы обслуживал, менял масло, фильтры, выключал, включал – это просто огромная куча оборудования, которое требует постоянного обслуживания Поэтому я хотел бы, чтобы мы, как ответственные граждане, представляли себе, что невозможно во время постоянных обстрелов и блекаутов удержать на генераторах систему миллионного города, и не миллионного также, — подчеркнул Филатов.
Поэтому жителям Днепра советуют позаботиться о своих домах и подготовиться к худшему сценарию.
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