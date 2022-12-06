Готовил теракты в Днепре и области: брат Царева просится на обмен в РФ

Как сообщили в СБУ Днепропетровской области, суд доказал вину брата нардепа-предателя Царева, готовившего теракты в Днепре и области.
Он был задержан в мае во время спецоперации в Днепре. По данным следствия, он получил задание от вражеских спецслужб и должен был подготовить теракты на Днепропетровщине. В частности, он должен был организовать взрывы на стратегических объектах.
За это ему обещали кресло главы оккупационной администрации Днепропетровщины, если бы регион захватили.
Но планы предателя не удались, и коллаборант был задержан сотрудниками СБУ. Пока брата Царева приговорили к 5 годам лишения свободы, но он обратился к своему родственнику, чтобы тот поспособствовал его обмену на украинских военных.
Если вы вдруг забыли кто такой Царев, то это экс-регионал из Днепра, постоянно звавший к нам Россию. Известным стал благодаря тому, что на одном из интервью он не мог назвать дату начала Второй мировой. Его коронную фразу: «Что» разобрали на мемы.
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Яна Юхименко
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