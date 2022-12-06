Готовил теракты в Днепре и области: брат Царева просится на обмен в РФ

Как сообщили в СБУ Днепропетровской области, суд доказал вину брата нардепа-предателя Царева, готовившего теракты в Днепре и области.

Он был задержан в мае во время спецоперации в Днепре. По данным следствия, он получил задание от вражеских спецслужб и должен был подготовить теракты на Днепропетровщине. В частности, он должен был организовать взрывы на стратегических объектах.

За это ему обещали кресло главы оккупационной администрации Днепропетровщины, если бы регион захватили.

Но планы предателя не удались, и коллаборант был задержан сотрудниками СБУ. Пока брата Царева приговорили к 5 годам лишения свободы, но он обратился к своему родственнику, чтобы тот поспособствовал его обмену на украинских военных.