Готовьтесь: сегодня Землю накроет мощная магнитная буря

Первая мощная магнитная буря накроет украинцев уже 5 февраля. Поэтому позаботьтесь о своем здоровье.
Наиболее частые симптомы магнитной бури таковы: головная боль, головокружение, тошнота и рвота, повышенное артериальное давление, боль в сердце и суставах, усталость, бессонница.
Существуют несложные правила, соблюдение которых значительно улучшит самочувствие в дни магнитных бурь:
Напомним, магнитные бури в феврале ожидаются:
Магнитные бури – это активность геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью, которая может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Такие события могут повлиять на работу систем связи и привести к техническим сбоям. А также повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.
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