Гостья из будущего: подрядчики мэрии Белоусова научились путешествовать во времени

О подрядчиках городского совета Каменского мы писали не раз. Практически каждый тендер исполнительных органов или коммунальных предприятий тамошней мэрии – повод для очередной публикации.

Вот и сейчас мы нашли тендер, который не смогли оставить без внимания.

15 сентября департамент жилищно-коммунального хозяйства Каменского городского совета подписал дополнительное соглашение к договору № 35-23 от 03.02.2023 года с ФЛП Волошко Наталия Игоревна. В рамках этого договора предприниматель оказывает департаменту услуги по озеленению и содержанию зеленых насаждений.

Допсоглашение вносит изменение в основной договор в части его стоимости. Изначально департамент заключил договор с предпринимателем на 5,7 миллионов гривен. Допсоглашением эта сумма была увеличена без малого на 76 тысяч гривен.

На тендере Волошко была единственным участником. Как об озеленителе Google ничего о Наталье Волошко не знает. Живет женщина в Каменском. На своей странице в ФБ она указала, что работала в городской больнице №1.

Как ФЛП Наталия Волошко зарегистрировалась 13 апреля 2022 года. Основным видом деятельности предпринимателя является уборка помещений.

Без опыта выполнения аналогичного договора на тендере департамента Волошко делать было нечего. Открыто отдать миллионы из бюджета подрядчику, который знать не знает, как ухаживать за зелеными насаждениями, чиновники бы не рискнули. Это грубое нарушение закона. В противном случае сотрудникам департамента пришлось бы общаться с представителями различных проверяющих органов. Так что, необходимый предпринимателю опыт, хочешь не хочешь, нужно было где-то добыть.

«Приобрести» этот самый опыт Волошко помог один из любимых подрядчиков мэрии Каменского – ООО «Градостроение Украины». Напомним, что эта компания связанна с Сергеем Чухно – близким для руководства мэрии человеком. По данным youcontrol, Чухно руководит КП «Мостдорсервис» Каменского горсовета. Также он был начальником газового хозяйства КП «Теплосеть» Каменского горсовета.

На протяжении последних лет мэрия Каменского просто засыпает «Градостроение Украины» многомиллионными подрядами.

Но, вернемся к Волошко. Среди тендерной документации предпринимателя мы нашли документ, подтверждающий наличие у нее опыта содержания зеленых насаждений. Это договор с ООО «Градостроение Украины». Судя по документу, Волошко оказала услуги компании на сумму почти миллион гривен.

Также среди документов мы нашли отзыв заказчика, который оказался доволен предоставленными Волошко услугами.

И все бы ничего, но одно настораживает – дата подписания договора. Напомним, что Наталия Волошко зарегистрировалась как ФЛП 13 апреля 2022 года. А вот договор с ООО «Градостроение Украины» она подписала … 3 марта 2022 года. Более чем за месяц до того, как стала ФЛП! Не подрядчик, а просто гостья из будущего какая-то.

Такая небрежная ошибка характеризует не с лучшей стороны как ООО «Градостроение Украины» с ФЛП Волошко Наталия Игоревна, так и заказчика, который проверяет информацию участников торгов. Очень странно, что на эту ошибку в мэрии Каменского не обратили внимания. Или обратили, но почему-то предпочли закрыть глаза?

Автор: Александра Наумова.

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