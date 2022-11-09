Горы одежды на побережье: СМИ показали апокалипсис «быстрой моды» в Африке

В Африке начался "апокалипсис быстрой моды". Тонны одежды из Европы и США лежат прямо на побережье океана.

Жители Африканских стран страдают от наплыва дешевой одежды из Европы и США. Десятки тонн вещей от мировых брендов оказываются на континенте, пишет Bloomberg.

Отмечается, что мировые бренды одежды, такие как H&M и Zara, на самом деле не переделывают одежду, а отправляют ее в Африку, где ее теперь настолько много, что горы вещей просто лежат на берегу океана.

Местные называют горы одежды «obroni wawu», которая переводится «вещи мертвых белых людей». Отмечается, что общины не выдерживают такого наплыва текстиля. Жители Ганы, куда попадает львиная часть выброшенной одежды, страдают больше всего. Качество вещей настолько низкое, что жители страны даже не могут его носить.

Одежда прибывает сюда из Великобритании, Австралии, Северной Америки и Европы. Только в город Аккра попадает 15 миллионов вещей из этих стран.

Поэтому страдает не только экология, но и местный бизнес, ведь из-за наплыва дешевой одежды, отечественные бренды не могут производить собственные вещи и зарабатывать.

В 2015 году местные активисты пытались наложить вето и перекрыть импорт дешевой одежды, но не получилось. Ситуация будет только ухудшаться, ведь каждый житель США и Европы в среднем выбрасывает около 70 кг одежды в год.

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