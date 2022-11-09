Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Горы одежды на побережье: СМИ показали апокалипсис «быстрой моды» в Африке

Сегодня 12:46
просмотров

В Африке начался "апокалипсис быстрой моды". Тонны одежды из Европы и США лежат прямо на побережье океана.

Новости Днепра про Горы одежды на побережье: СМИ показали апокалипсис

Жители Африканских стран страдают от наплыва дешевой одежды из Европы и США. Десятки тонн вещей от мировых брендов оказываются на континенте, пишет Bloomberg.

Отмечается, что мировые бренды одежды, такие как H&M и Zara, на самом деле не переделывают одежду, а отправляют ее в Африку, где ее теперь настолько много, что горы вещей просто лежат на берегу океана.

Новости Днепра про Горы одежды на побережье: СМИ показали апокалипсис

Местные называют горы одежды «obroni wawu», которая переводится «вещи мертвых белых людей». Отмечается, что общины не выдерживают такого наплыва текстиля. Жители Ганы, куда попадает львиная часть выброшенной одежды, страдают больше всего. Качество вещей настолько низкое, что жители страны даже не могут его носить.

Одежда прибывает сюда из Великобритании, Австралии, Северной Америки и Европы. Только в город Аккра попадает 15 миллионов вещей из этих стран.

Новости Днепра про Горы одежды на побережье: СМИ показали апокалипсис

Поэтому страдает не только экология, но и местный бизнес, ведь из-за наплыва дешевой одежды, отечественные бренды не могут производить собственные вещи и зарабатывать.

В 2015 году местные активисты пытались наложить вето и перекрыть импорт дешевой одежды, но не получилось. Ситуация будет только ухудшаться, ведь каждый житель США и Европы в среднем выбрасывает около 70 кг одежды в год.

Новости Днепра про Горы одежды на побережье: СМИ показали апокалипсис

Читайте также:

 

Новости Днепра про Горы одежды на побережье: СМИ показали апокалипсис Українська Новости Днепра про Горы одежды на побережье: СМИ показали апокалипсис Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Без чека и объяснения причины: как вернуть товар в магазин
    Новости Днепра
    Вчера 12:52
    Без чека и объяснения причины: как вернуть товар в магазин

    Вернуть товар в магазин – задача легкая, главное знать в…

    В Днепре продают «патриотические» футболки без Крыма: продавец извинилась (видео)
    Новости Днепра
    23.05.2022 18:11
    В Днепре продают «патриотические» футболки без Крыма: продавец извинилась (видео)

    Видео опубликовали в социальных сетях.

    А Крым где: в Днепре в одном из магазинов продаются вот такие «патриотические» футболки
    Новости Днепра
    23.05.2022 13:56
    А Крым где: в Днепре в одном из магазинов продаются вот такие «патриотические» футболки

    В Украине стала очень популярной патриотическая мода.

    Халат для кота и шуба для собаки за тысячу гривен: какую одежду для животных можно купить в Днепре
    Новости Днепра
    04.11.2021 15:28
    Халат для кота и шуба для собаки за тысячу гривен: какую одежду для животных можно купить в Днепре

    Во время осенне-зимней непогоды в Днепре куртки и шубы надевают…

    Последние новости

    «Утепление» половиками и 300 грн за коммуналку: как выглядит комната за 1 тыс грн в аренду в Днепре (ФОТО)
    «Утепление» половиками и 300 грн за коммуналку: как выглядит комната за 1 тыс грн в аренду в Днепре (ФОТО)

    В Днепре можно без проблем арендовать квартиру разного метража. Соответственно и цены на такое жилье есть разные, но самая дешевая квартира в аренду стартует от 5 тыс грн плюс коммунальные платежи. В такой ситуации, чтобы сэкономить и при этом иметь…

    Сегодня 13:10
    просмотров
    Офис «Укрнафты» связанной с Коломойским заблокирован вооруженными людьми
    Офис «Укрнафты» связанной с Коломойским заблокирован вооруженными людьми

    Офис "Укрнафты" заблокирован вооруженными людьми. Ранее сообщалось, что компанию передадут в подчинение Минобороны.

    Сегодня 11:58
    просмотров
    21 февраля ушла из дома и исчезла: на Днепропетровщине полиция разыскивает 25-летнюю девушку
    21 февраля ушла из дома и исчезла: на Днепропетровщине полиция разыскивает 25-летнюю девушку

    В Днепропетровской области полиция продолжает поиск 25-летней Анжелики Шматко.

    Сегодня 11:27
    0
    просмотров
    Превратился в здравницу-призрак: как сейчас выглядит известный санаторий «Днепровский» (ФОТО)
    Превратился в здравницу-призрак: как сейчас выглядит известный санаторий «Днепровский» (ФОТО)

    В сети показали, как сейчас выглядит известный санаторий "Днепровский"

    Сегодня 11:26
    просмотров
    В Украине хотят продлить военное положение и мобилизацию: что известно
    В Украине хотят продлить военное положение и мобилизацию: что известно

    Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации.

    Сегодня 10:26
    1
    просмотров
    В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах и отбитых вражеских штурмах
    В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах и отбитых вражеских штурмах

    Силы обороны Украины за прошедшие сутки отразили атаки российских оккупантов в районе 14 населенных пунктов на Донбассе. Захватчики продолжают вести обстрелы почти на всех оперативных направлениях.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    В Днепре разоблачили сеть мошеннических сall-центров
    В Днепре разоблачили сеть мошеннических сall-центров

    У Дніпрі правоохоронці зупинили роботу п'яти сall-центрів, у яких працювало 100 осіб, включаючи дітей та людей без громадянства.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    В Кривом Роге водитель грузовика попал в тюрьму на 8 лет за смертельное ДТП
    В Кривом Роге водитель грузовика попал в тюрьму на 8 лет за смертельное ДТП

    Суд признал виновным в смертельной аварии водителя из Кривого Рога, который на грузовике сбил женщину и ее маленького ребенка.

    Сегодня 09:00
    0
    просмотров
    Массированная атака дронов на Днепр: есть разрушения и раненые
    Массированная атака дронов на Днепр: есть разрушения и раненые

    В ночь на 9 ноября российская армия направила на Днепропетровщину дроны-камикадзе. Пять дронов нашим силам ПВО удалось успешно ликвидировать. К сожалению, не обошлось без попаданий и раненых.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    В Днепропетровской области мужчина создал нарколабораторию в гараже
    В Днепропетровской области мужчина создал нарколабораторию в гараже

    В Терновке Днепропетровской области мужчина обустроил нарколабораторию в собственном гараже, производил там психотропы и продавал их.

    Сегодня 08:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх