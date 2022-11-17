Городской голова Днепра показал обломок ракеты, который ранил сотрудницу мэрии: прикипел к пальто (ФОТО)

Одной из травмированных в результате ракетной атаки была сотрудница мэрии.

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал об одной из раненых в результате ракетного удара по Днепру. Ею оказалась сотрудница мэрии. Обломок ракеты застрял в ее пальто. Женщина в больнице, ее оперируют.

Это – пальто. А это – обломок. Пальто принадлежит сотруднице мэрии. Моему подчиненному. Сейчас ее оперируют. Во время сегодняшних ракетных обстрелов она и ее коллега просто делали свою работу. Помогали немощным старикам, — отметил Филатов.

Всего в результате ракетной атаки пострадали 14 человек. Среди них 15-летний ребенок. Всех госпитализировали в больницы города.

По словам Днепропетровской ОВА, ракеты попали в промышленные предприятия. В результате обстрела также повреждены жилые дома.

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