Городской голова Днепра показал обломок ракеты, который ранил сотрудницу мэрии: прикипел к пальто (ФОТО)

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал об одной из раненых в результате ракетного удара по Днепру. Ею оказалась сотрудница мэрии. Обломок ракеты застрял в ее пальто. Женщина в больнице, ее оперируют.
Это – пальто.
А это – обломок.
Пальто принадлежит сотруднице мэрии.
Моему подчиненному.
Сейчас ее оперируют.
Во время сегодняшних ракетных обстрелов она и ее коллега просто делали свою работу.
Помогали немощным старикам, — отметил Филатов.
Всего в результате ракетной атаки пострадали 14 человек. Среди них 15-летний ребенок. Всех госпитализировали в больницы города.
По словам Днепропетровской ОВА, ракеты попали в промышленные предприятия. В результате обстрела также повреждены жилые дома.
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Яна Юхименко
Автор:
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