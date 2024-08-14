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  • Город на Днепропетровщине из-за аварии остался без воды: когда возобновят водоснабжение

Город на Днепропетровщине из-за аварии остался без воды: когда возобновят водоснабжение

Сегодня 16:45
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Синельниково в Днепропетровской области останется без воды.

Новости Днепра про Город на Днепропетровщине из-за аварии остался без воды: когда возобновят водоснабжение

КП «Синельниковский городской водоканал» ДОР информирует, что в связи с аварийной ситуацией на магистральной сети водоснабжения КП «Днепр — Западный Донбасс» диаметром ДУ 1200 мм, в г.Синельниково будет прекращено водоснабжение 14 августа с 19:00.

Ориентировочное время завершения аварийно-восстановительных работ 16 августа 14:00. (Дополнительно + несколько часов на заполнение системы)

О запуске водопроводной насосной станции будет сообщено дополнительно.

Извиняемся за временные неудобства, — говорится в сообщении.

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Новости Днепра про Город на Днепропетровщине из-за аварии остался без воды: когда возобновят водоснабжениеУкраїнська Новости Днепра про Город на Днепропетровщине из-за аварии остался без воды: когда возобновят водоснабжениеРусский

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