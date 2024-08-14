Город на Днепропетровщине из-за аварии остался без воды: когда возобновят водоснабжение

КП «Синельниковский городской водоканал» ДОР информирует, что в связи с аварийной ситуацией на магистральной сети водоснабжения КП «Днепр — Западный Донбасс» диаметром ДУ 1200 мм, в г.Синельниково будет прекращено водоснабжение 14 августа с 19:00.
Ориентировочное время завершения аварийно-восстановительных работ 16 августа 14:00. (Дополнительно + несколько часов на заполнение системы)
О запуске водопроводной насосной станции будет сообщено дополнительно.
Извиняемся за временные неудобства, — говорится в сообщении.
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