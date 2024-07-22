Город на Днепропетровщине полностью остался без водоснабжения: в чем дело

Синельниково на Днепропетровщине без воды из-за аварии на водопроводе.

Об этом сообщили в КП «Синельниковский городской водоканал» ДОР.

В связи с аварийной ситуацией на магистральной сети водоснабжения КП «Днепр – Западный Донбасс» диаметром ДУ 1200 мм, в Синельниково прекратят водоснабжение до момента ликвидации аварийной ситуации.

Ориентировочное время завершения аварийно-восстановительных работ 23 июля 20:00, но процесс может затянуться.

О запуске водопроводной насосной станции #3 ДЗД будет сообщено дополнительно.

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