Город на Днепропетровщине полностью остался без водоснабжения: в чем дело

Об этом сообщили в КП «Синельниковский городской водоканал» ДОР.
В связи с аварийной ситуацией на магистральной сети водоснабжения КП «Днепр – Западный Донбасс» диаметром ДУ 1200 мм, в Синельниково прекратят водоснабжение до момента ликвидации аварийной ситуации.
Ориентировочное время завершения аварийно-восстановительных работ 23 июля 20:00, но процесс может затянуться.
О запуске водопроводной насосной станции #3 ДЗД будет сообщено дополнительно.
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