Город на Днепропетровщине останется без воды на весь день

Сегодня, 15 августа, в Новомосковске могут возникнуть проблемы с водоснабжением, а завтра вообще не будет воды. Причина – проведение аварийных работ на магистральных водоводах Д1000 в Днепре.
Об этом сообщает КП «Днепропроводоканал».
“Вниманию жителей города Новомосковск. В связи с проведением аварийных работ на магистральных водоводах Д1000 в городе Днепр, 15 августа может наблюдаться снижение давления водоснабжения, а также 16 августа отсутствие водоснабжения в Новомосковске”, — говорится в сообщении.
Жителям рекомендуют произвести запасы питьевой воды.
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