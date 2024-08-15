Город на Днепропетровщине останется без воды на весь день

Жителей Новомосковска призывают сделать запасы воды.

Сегодня, 15 августа, в Новомосковске могут возникнуть проблемы с водоснабжением, а завтра вообще не будет воды. Причина – проведение аварийных работ на магистральных водоводах Д1000 в Днепре.

Об этом сообщает КП «Днепропроводоканал».

“Вниманию жителей города Новомосковск. В связи с проведением аварийных работ на магистральных водоводах Д1000 в городе Днепр, 15 августа может наблюдаться снижение давления водоснабжения, а также 16 августа отсутствие водоснабжения в Новомосковске”, — говорится в сообщении.

Жителям рекомендуют произвести запасы питьевой воды.

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