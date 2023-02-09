Горькая потеря: в ДТП погиб полицейский с Днепропетровщины

Светлая и вечная память нашему коллеге, настоящему профессионалу своего дела, патриоту Украины, надежному товарищу и высокопорядочному человеку, — говорится в сообщении.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

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