Горели леса, сухостой: за двое суток пожары уничтожили более 100 га экосистем Днепропетровщины

За двое минувших суток, 13 и 14 августа, чрезвычайники привлекались к тушению пожаров более 150 раз.
Об этом говорится на портале ГСЧС Днепропетровщины.
Горели подстилки двух лесов – оба пожара образовались в Новомосковском районе, кроме этого образовалось 112 возгораний сухой растительности и 35 возгораний мусора. Кое-где горели и здания: в результате возгорания на открытой территории огонь перекинулся на здания в городе Марганец Никопольского района.
Также недавно, 11 августа, из-за возгорания сухой травы неконтролируемый огонь перекинулся на дома, в частности в Никопольском районе повреждены два хозяйственных сооружения, в Павлоградском — едва не пострадал жилой дом, и в Днепровском районе пожар уничтожил не эксплуатировавшееся здание.
Благодаря оперативной работе пожарных каждое возгорание было ликвидировано.
Общая площадь уничтоженных экосистем в течение 13 и 14 августа составила более 100 гектаров.
Сейчас в регионе жаркая, сухая и ветреная погода, что повышает риск образования и быстрого распространения пожаров на открытых территориях. В таком случае незначительное возгорание может перерасти в масштабный пожар.
По данным Днепропетровского РЦГМ, чрезвычайный уровень пожарной опасности сохраняется и по состоянию на 15 августа.
Важно помнить, что масштабный пожар обуздать трудно, особенно если произошло возгорание в экосистеме.
Пожарные напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной опасности в природных экосистемах и во время проведения хозяйственных работ:
При первых признаках возникновения пожара сообщайте на спецлинию Службы спасения – 101.
Не забывайте, лица, виновные в возникновении пожара в экосистемах, несут за собой административную, а в некоторых случаях даже уголовную ответственность.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине женщина обгорела в поле, когда сжигала сорняки.
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