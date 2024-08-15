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Горели леса, сухостой: за двое суток пожары уничтожили более 100 га экосистем Днепропетровщины

Сегодня 08:36
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В Днепропетровской области сохраняется чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

Новости Днепра про Горели леса, сухостой: за двое суток пожары уничтожили более 100 га экосистем Днепропетровщины

За двое минувших суток, 13 и 14 августа, чрезвычайники привлекались к тушению пожаров более 150 раз.

Об этом говорится на портале ГСЧС Днепропетровщины.

Горели подстилки двух лесов – оба пожара образовались в Новомосковском районе, кроме этого образовалось 112 возгораний сухой растительности и 35 возгораний мусора. Кое-где горели и здания: в результате возгорания на открытой территории огонь перекинулся на здания в городе Марганец Никопольского района.

Новости Днепра про Горели леса, сухостой: за двое суток пожары уничтожили более 100 га экосистем Днепропетровщины

Также недавно, 11 августа, из-за возгорания сухой травы неконтролируемый огонь перекинулся на дома, в частности в Никопольском районе повреждены два хозяйственных сооружения, в Павлоградском — едва не пострадал жилой дом, и в Днепровском районе пожар уничтожил не эксплуатировавшееся здание.

Благодаря оперативной работе пожарных каждое возгорание было ликвидировано.

Общая площадь уничтоженных экосистем в течение 13 и 14 августа составила более 100 гектаров.

Новости Днепра про Горели леса, сухостой: за двое суток пожары уничтожили более 100 га экосистем Днепропетровщины

Сейчас в регионе жаркая, сухая и ветреная погода, что повышает риск образования и быстрого распространения пожаров на открытых территориях. В таком случае незначительное возгорание может перерасти в масштабный пожар.

По данным Днепропетровского РЦГМ, чрезвычайный уровень пожарной опасности сохраняется и по состоянию на 15 августа.

Важно помнить, что масштабный пожар обуздать трудно, особенно если произошло возгорание в экосистеме.

Пожарные напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной опасности в природных экосистемах и во время проведения хозяйственных работ:

  • не разводить костер в необорудованных для этого местах;
  • не сжигать сухую растительность или мусор;
  • не бросать непогашенные окурки на сухую траву;
  • не разрешать детям играть с огнем.

При первых признаках возникновения пожара сообщайте на спецлинию Службы спасения – 101.

Не забывайте, лица, виновные в возникновении пожара в экосистемах, несут за собой административную, а в некоторых случаях даже уголовную ответственность.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине женщина обгорела в поле, когда сжигала сорняки.

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Новости Днепра про Горели леса, сухостой: за двое суток пожары уничтожили более 100 га экосистем ДнепропетровщиныУкраїнська Новости Днепра про Горели леса, сухостой: за двое суток пожары уничтожили более 100 га экосистем ДнепропетровщиныРусский

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