Горели дома людей: глава Никопольской РВА показал, как обстреливали Никополь ночью (ВИДЕО)

На Никопольщине снова было неспокойно.

Глава Никопольского РВА показал, как ночью обстреливали районный центр. Известно, что в городе произошло несколько пожаров. Задело дома людей и предприятия. Часть города снова без света.

Предварительно по информации от спасателей обошлось без пострадавших. Пожары в домах уже потушили. Осторожно, на видео слышны мощные взрывы.

Кроме того, из артиллерии били сразу по трем общинам района – Марганецкой, Никопольской и Мировской. Спасатели продолжают обследовать территорию.

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