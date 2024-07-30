Горела крыша дома площадью 250 кв. м: в Каменском из масштабного пожара спасли бабушку

Утром 30 июля поступило сообщение о пожаре по улице Олексы Сокола Заводского района города Каменское.
Прибывшие к месту происшествия спасатели установили, что огнем охвачена крыша двухэтажного многоквартирного жилого дома. Горели вещи домашнего обихода в комнате и кухне одной из квартир, огонь охватил крышу дома на общей площади 250 кв. м.
Во время разведки спасатели вывели из дома 1942 года рождения.
В результате происшествия погибших и травмированных нет. Пожар ликвидирован в 10:49.
К тушению возгорания привлечены 29 спасателей и 6 единиц техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
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