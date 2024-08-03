Гордимся: Украина получила первую золотую медаль на Олимпиаде-2024

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады-2024.
На пути к финалу Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кровацкая и Юлия Бакастова уверенно прошли Италию (45:37) и Японию (45:32).
В финале Олимпиады-2024 по фехтованию на саблях украинки соревновались против Республики Кореи и одержали победу 45:42.
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