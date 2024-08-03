Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Гордимся: Украина получила первую золотую медаль на Олимпиаде-2024

Сегодня 22:44
просмотров

3 августа женская сборная Украины триумфовала в финале Олимпиады-2024 по фехтованию на саблях.

Новости Днепра про Гордимся: Украина получила первую золотую медаль на Олимпиаде-2024

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады-2024.

На пути к финалу Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кровацкая и Юлия Бакастова уверенно прошли Италию (45:37) и Японию (45:32).

В финале Олимпиады-2024 по фехтованию на саблях украинки соревновались против Республики Кореи и одержали победу 45:42.

Новости Днепра про Гордимся: Украина получила первую золотую медаль на Олимпиаде-2024

Читайте также:

Новости Днепра про Гордимся: Украина получила первую золотую медаль на Олимпиаде-2024Українська Новости Днепра про Гордимся: Украина получила первую золотую медаль на Олимпиаде-2024Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Бывший доходный дом Синайского в Днепре: тут был банк и популярный кинотеатр
    Новости Днепра
    Вчера 15:47
    Бывший доходный дом Синайского в Днепре: тут был банк и популярный кинотеатр

    Большинство старинных зданий в Днепре изначально выглядели совсем иначе. Во…

    Атлетка из Днепра Ярослава Магучих квалифицировалась в финал Олимпиады-2024 по прыжкам в высоту
    Новости Днепра
    Вчера 13:54
    Атлетка из Днепра Ярослава Магучих квалифицировалась в финал Олимпиады-2024 по прыжкам в высоту

    Ярослава Магучих прошла квалификацию на Олимпиаде в Париже.

    Сестры-теннисистки Киченок из Днепра завершили выступление на Олимпиаде-2024: с каким результатом
    Новости Днепра
    01.08.2024 20:45
    Сестры-теннисистки Киченок из Днепра завершили выступление на Олимпиаде-2024: с каким результатом

    Украинки проиграли поединок по итогам продолжительного матча.

    Сестры-теннисистки из Днепра прошли в четвертьфинал парного разряда на олимпийских соревнованиях
    Новости Днепра
    01.08.2024 10:32
    Сестры-теннисистки из Днепра прошли в четвертьфинал парного разряда на олимпийских соревнованиях

    Теннисистки из Днепра прошли в полуфинал парного разряда по теннису…

    Последние новости

    В воскресенье, 4 августа, свет на Днепропетровщине не будет выключаться
    В воскресенье, 4 августа, свет на Днепропетровщине не будет выключаться

    Позитивная новость для всех граждан.

    Сегодня 19:59
    1
    просмотров
    Агрессор целый день обстреливал Никопольщину: пострадали две женщины
    Агрессор целый день обстреливал Никопольщину: пострадали две женщины

    Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину.

    Сегодня 18:54
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине два браконьера наловили раков на 3 млн гривен
    На Днепропетровщине два браконьера наловили раков на 3 млн гривен

    В Днепропетровской области "на горячем" поймали двух браконьеров.

    Сегодня 17:57
    2
    просмотров
    В Днепре на проспекте Мира грузовик въехал в легковушку на пешеходном переходе
    В Днепре на проспекте Мира грузовик въехал в легковушку на пешеходном переходе

    Сегодня в Днепре произошло серьезное ДТП.

    Сегодня 16:53
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине потушили пожар на территории частного домовладения
    На Днепропетровщине потушили пожар на территории частного домовладения

    В Криворожском районе произошел большой пожар.

    Сегодня 15:08
    5
    просмотров
    Дымовые шашки, взрывные устройства и тысячи патронов: на Днепропетровщине у мужчины обнаружили арсенал боеприпасов
    Дымовые шашки, взрывные устройства и тысячи патронов: на Днепропетровщине у мужчины обнаружили арсенал боеприпасов

    В Новомосковском районе полицейские обнаружили у мужчины арсенал боеприпасов и посев конопли.

    Сегодня 13:25
    3
    просмотров
    На войне погиб Герой из Днепропетровской области Николай Приставка
    На войне погиб Герой из Днепропетровской области Николай Приставка

    На войне с рф погиб Защитник Николай Приставка.

    Сегодня 12:02
    2
    просмотров
    В Кривом Роге полиция разыскивает 13-летнего Руслана Лободу
    В Кривом Роге полиция разыскивает 13-летнего Руслана Лободу

    Криворожские полицейские разыскивают 13-летнего Руслана Лободу.

    Сегодня 11:01
    1
    просмотров
    Силы ПВО ночью уничтожили в небе над Днепропетровщиной три вражеских БпЛА
    Силы ПВО ночью уничтожили в небе над Днепропетровщиной три вражеских БпЛА

    Сегодня ночью защитники неба уничтожили 3 вражеских БпЛА.

    Сегодня 10:00
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине произошло смертельное ДТП
    На Днепропетровщине произошло смертельное ДТП

    В городе Кривой Рог произошла смертельная авария.

    Сегодня 09:33
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх