Гордимся: Украина получила первую золотую медаль на Олимпиаде-2024

3 августа женская сборная Украины триумфовала в финале Олимпиады-2024 по фехтованию на саблях.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады-2024.

На пути к финалу Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кровацкая и Юлия Бакастова уверенно прошли Италию (45:37) и Японию (45:32).

В финале Олимпиады-2024 по фехтованию на саблях украинки соревновались против Республики Кореи и одержали победу 45:42.

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