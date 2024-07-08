Гонял со скоростью 100 км и ездил без прав: в Днепре задержали водителя «ЗАЗ»

В Днепре задержали водителя без прав, гонявшего по дорогам города на скорости 100 км.

5 июля днем ​​экипаж остановил в Центральном районе автомобиль ЗАЗ. Мужчина за рулем нарушил скоростной режим – двигался со скоростью 102 км/ч, при разрешенной – 50 км/ч. Полицейские зафиксировали нарушение прибором Трукам.

Водитель предоставил инспекторам документы, но проверив водительское удостоверение по базам МВД, патрульные выяснили, что документ с такими данными зарегистрирован по другому лицу. К тому же удостоверение имело следы подделки.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Также водителю вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права им управлять) КУоАП.

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