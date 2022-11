Голосуй: Укрпочта выбирает лучший вариант для новогодней марки

Укрпочта открыла голосование за лучшую версию рождественской марки. Проголосовать за лучший эскиз можно на страницах Укрпочты в социальных сетях.

Результаты голосования будут опубликованы 7 ноября на официальной странице Укрпочты в Facebook.

В финал конкурса вошли пять марок, которые наиболее точно соответствовали условиям. Любой желающий может проголосовать за лучшую версию рождественской марки.

Именно эскиз, за который украинцы дадут наибольшее количество голосов, будет изображен на рождественской почтовой марке, которую «Укрпочта» планирует выпустить в декабре», — говорится в сообщении почтовой компании.

Голосование началось 1 ноября и продлится до 8:00 утра 4 ноября. Проголосовать за лучший эскиз бренда можно на страницах Укрпочты в социальных сетях.

Названия эскизов брендов:

No1 Детские мечты;

No 2 Колядующие и украинский воин;

No 3 Счастье – это быть вместе;

No 4 Разделенные войной;

No 5 Под покровительством Святителя Николая.

