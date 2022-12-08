Гололедица, километровые пробки и туман: какая ситуация на улицах Днепра вечером

Сегодня улицы Днепра превратились в огромный каток.

К сожалению, не обошлось без падений, травм и аварий. Также утром возникали трудности с поездкой на работу: огромные очереди на остановках и пробки на дорогах.

К вечеру лед подтаял, но пробки сейчас снова есть, ведь большинство горожан пытаются добраться домой. Кроме того, появился туман, который никак не улучшил ситуацию, и идет небольшой дождь.

Чтобы избежать повторения такой ситуации, водителей призывают как можно быстрее покинуть автодороги, чтобы транспортные средства не мешали работе спецтехники.

Об этом сообщают в департаменте благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета.

Просьба также 9 декабря без необходимости не выезжать в город на собственном авто, а пользоваться общественным транспортом. Это поможет быстрее справиться с гололедом и вернуться к привычной жизни, — подчеркнули в департаменте.

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