Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Гололедица, километровые пробки и туман: какая ситуация на улицах Днепра вечером

Гололедица, километровые пробки и туман: какая ситуация на улицах Днепра вечером

Сегодня 18:14
просмотров

Сегодня улицы Днепра превратились в огромный каток.

Новости Днепра про Гололедица, километровые пробки и туман: какая ситуация на улицах Днепра вечером

К сожалению, не обошлось без падений, травм и аварий. Также утром возникали трудности с поездкой на работу: огромные очереди на остановках и пробки на дорогах.

К вечеру лед подтаял, но пробки сейчас снова есть, ведь большинство горожан пытаются добраться домой. Кроме того, появился туман, который никак не улучшил ситуацию, и идет небольшой дождь.

Чтобы избежать повторения такой ситуации, водителей призывают как можно быстрее покинуть автодороги, чтобы транспортные средства не мешали работе спецтехники.

Об этом сообщают в департаменте благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета.

Просьба также 9 декабря без необходимости не выезжать в город на собственном авто, а пользоваться общественным транспортом. Это поможет быстрее справиться с гололедом и вернуться к привычной жизни, — подчеркнули в департаменте.

Читайте також:

Новости Днепра про Гололедица, километровые пробки и туман: какая ситуация на улицах Днепра вечеромУкраїнська Новости Днепра про Гололедица, километровые пробки и туман: какая ситуация на улицах Днепра вечеромРусский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    ВСУ атаковали вражеские пункты управления и район сосредоточения артиллерии РФ, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    ВСУ атаковали вражеские пункты управления и район сосредоточения артиллерии РФ, — Генштаб

    Вооруженные силы Украины удачно атаковали вражеские пункты управления и нанесли…

    ДТП-близнецы на мосту и «летающие» пешеходы:  как Днепр переживает непогоду (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 19:21
    ДТП-близнецы на мосту и «летающие» пешеходы:  как Днепр переживает непогоду (ФОТО)

    Завтра в Днепре ожидается ухудшение погодных условий. К гололеду присоединится…

    “Оливье“ подорожал: днепрянам сообщили, сколько будет стоить новогодний салат
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    “Оливье“ подорожал: днепрянам сообщили, сколько будет стоить новогодний салат

    В Украине растут цены на все продукты, и ингредиенты для…

    На реверсе изображен тризуб: в Украине редкую монету продают за 90 тысяч гривен
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    На реверсе изображен тризуб: в Украине редкую монету продают за 90 тысяч гривен

    В Украине выставили на продажу уникальную серебряную монету. Она была…

    Последние новости

    ВСУ атаковали вражеские пункты управления и район сосредоточения артиллерии РФ, — Генштаб
    ВСУ атаковали вражеские пункты управления и район сосредоточения артиллерии РФ, — Генштаб

    Вооруженные силы Украины удачно атаковали вражеские пункты управления и нанесли удар по району сосредоточения артиллерии российских оккупантов.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    ДТП-близнецы на мосту и «летающие» пешеходы:  как Днепр переживает непогоду (ФОТО)
    ДТП-близнецы на мосту и «летающие» пешеходы:  как Днепр переживает непогоду (ФОТО)

    Завтра в Днепре ожидается ухудшение погодных условий. К гололеду присоединится туман, на дорогах существенно ухудшится видимость. Водителей призывают не использовать машины, а пересесть на общественный транспорт.

    Сегодня 19:21
    просмотров
    Житель Днепропетровщины пытался вместе с сообщниками сбежать из Украины
    Житель Днепропетровщины пытался вместе с сообщниками сбежать из Украины

    Пограничники Мукачевского пограничного отряда остановили пятерых мужчин призывного возраста, пытавшихся незаконно попасть в Румынию.

    Сегодня 19:18
    0
    просмотров
    “Оливье“ подорожал: днепрянам сообщили, сколько будет стоить новогодний салат
    “Оливье“ подорожал: днепрянам сообщили, сколько будет стоить новогодний салат

    В Украине растут цены на все продукты, и ингредиенты для салата "Оливье" не стали исключением. Стало известно, сколько любимое новогоднее блюдо украинцев будет стоить в декабре 2022 года.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    На реверсе изображен тризуб: в Украине редкую монету продают за 90 тысяч гривен
    На реверсе изображен тризуб: в Украине редкую монету продают за 90 тысяч гривен

    В Украине выставили на продажу уникальную серебряную монету. Она была изготовлена до 1241 года. Продавец предложил цену в 90 тысяч гривен (2502,90 доллара) и показал фото уникального лота.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Новый проект защиты неба над Днепром: комментарий Филатова
    Новый проект защиты неба над Днепром: комментарий Филатова

    Наши Герои делают все, чтобы защитить нас от российских оккупантов.

    Сегодня 17:40
    1
    просмотров
    Хотелось салюта: в Каменском мужчине оторвало руку петардой
    Хотелось салюта: в Каменском мужчине оторвало руку петардой

    И хотя в Украине запретили продажу и использование пиротехники, однако находятся люди, использующие петарды и пытающиеся запустить салюты.

    Сегодня 17:05
    просмотров
    Двойная опасность: в Днепре метеорологи предупредили об ухудшении погоды
    Двойная опасность: в Днепре метеорологи предупредили об ухудшении погоды

    Будьте обережні.

    Сегодня 16:33
    просмотров
    Плохо видит: в Днепре патрульные помогли вернуться домой 84-летнему мужчине
    Плохо видит: в Днепре патрульные помогли вернуться домой 84-летнему мужчине

    Вчера, 7 декабря, на линию "102" неравнодушные граждане сообщили о том, что на улице Метростроевской находится пожилой мужчина, который не знает, как попасть домой.

    Сегодня 15:57
    0
    просмотров
    Перебили все тело: в Днепре в помощи нуждается собачка Бонус, которого жестоко избили
    Перебили все тело: в Днепре в помощи нуждается собачка Бонус, которого жестоко избили

    В Днепре спасают собаку, которой перебили все тело.

    Сегодня 15:55
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх