Гололед и мокрый снег: в Днепре и области объявлен желтый уровень опасности

9 декабря ожидается облачная погода. Дождь, ночью местами с мокрым снегом. Ночью местами на дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем до 7 градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, 8 декабря, ожидается мокрый снег и дождь. Днем до 6 градусов тепла. На дорогах гололедица.

В Днепре и области ожидается гололед и гололедица. Укргидрометцентр объявил предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Уровень опасности 1 (желтый).

Пенсионеры и переселенцы могут получить бесплатные продуктовые наборы.

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