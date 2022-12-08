Гололед и мокрый снег: в Днепре и области объявлен желтый уровень опасности

По прогнозам синоптиков, 8 декабря, ожидается мокрый снег и дождь. Днем до 6 градусов тепла. На дорогах гололедица.
9 декабря ожидается облачная погода. Дождь, ночью местами с мокрым снегом. Ночью местами на дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем до 7 градусов тепла.
10 декабря облачно. Днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +6…11 градусов тепла.
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