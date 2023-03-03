Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Год не возвращали тело: семья погибшего защитника из Кривого Рога наконец-то сможет похоронить единственного сына

Год не возвращали тело: семья погибшего защитника из Кривого Рога наконец-то сможет похоронить единственного сына

Сегодня 19:45
просмотров

Батькам «азовця» з Кривого Рогу Андрія Божка, який загинув у Маріуполі, повернули його тіло лише майже через рік.

Новости Днепра про Год не возвращали тело: семья погибшего защитника из Кривого Рога наконец-то сможет похоронить единственного сына

Андрей Божко учился в металлургическом лицее №16, а после поступил в педагогический университет. С детства занимался боксом, плаванием, футболом, а в более взрослом возрасте –  легкой атлетикой.

В 18 лет самостоятельно выучил французский язык, уехал в Париж, где поступил во «Французский легион». Отслужил там год, а затем присоединился к полку «Азов».

Защитник погиб в апреле 2022 года, защищая Мариуполь. Ему было всего 23 года.

Герой был награжден орденом «За мужество» третьей степени (посмертно).

Андрей Божко был единственным сыном в семье. Родители смогли вернуть тело сына лишь сейчас.

Прощание с бойцом состоится в Кривом Роге 4 марта. Защитника похоронят на Центральном кладбище на Аллее Героев в 13:00.

Читайте также:

Новости Днепра про Год не возвращали тело: семья погибшего защитника из Кривого Рога наконец-то сможет похоронить единственного сынаУкраїнська Новости Днепра про Год не возвращали тело: семья погибшего защитника из Кривого Рога наконец-то сможет похоронить единственного сынаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    «Вишиті болем»: на вокзалі Дніпра відкрили виставку проти сексуального насильства під час війни
    Новости Днепра
    Сегодня 20:30
    «Вишиті болем»: на вокзалі Дніпра відкрили виставку проти сексуального насильства під час війни

    На железнодорожном вокзале Днепра открылась выставка, затрагивающая тему сексуального насилия…

    В Днепре возобновлена подача тепла и воды: ситуация на вечер 3 марта
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    В Днепре возобновлена подача тепла и воды: ситуация на вечер 3 марта

    Вечером, 3 марта, в домах Днепра возобновили подачу тепла и…

    ВСУ отразили атаки под Бахмутом, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    ВСУ отразили атаки под Бахмутом, — Генштаб

    Украинские военные продолжают отбивать атаки окупантов под Бахмутом и уничтожили…

    Как вернуть товар в интернет-магазин в Днепре: кто платит за доставку
    Новости Днепра
    Сегодня 17:46
    Как вернуть товар в интернет-магазин в Днепре: кто платит за доставку

    Возврат купленного в Интернет-магазине товара практически ничем не отличается от…

    Последние новости

    «Вишиті болем»: на вокзалі Дніпра відкрили виставку проти сексуального насильства під час війни
    «Вишиті болем»: на вокзалі Дніпра відкрили виставку проти сексуального насильства під час війни

    На железнодорожном вокзале Днепра открылась выставка, затрагивающая тему сексуального насилия военного времени.

    Сегодня 20:30
    просмотров
    В Днепре возобновлена подача тепла и воды: ситуация на вечер 3 марта
    В Днепре возобновлена подача тепла и воды: ситуация на вечер 3 марта

    Вечером, 3 марта, в домах Днепра возобновили подачу тепла и воды.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    ВСУ отразили атаки под Бахмутом, — Генштаб
    ВСУ отразили атаки под Бахмутом, — Генштаб

    Украинские военные продолжают отбивать атаки окупантов под Бахмутом и уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Спрятал тело в сене: на Днепропетровщине мужчина убил товарища
    Спрятал тело в сене: на Днепропетровщине мужчина убил товарища

    В четверг, 2 марта, около 16:50 полицейскому офицеру Юрьевской территориальной громады сообщили о том, что в хлеву на территории частного домовладения обнаружено тело мужчины.

    Сегодня 18:28
    1
    просмотров
    Как вернуть товар в интернет-магазин в Днепре: кто платит за доставку
    Как вернуть товар в интернет-магазин в Днепре: кто платит за доставку

    Возврат купленного в Интернет-магазине товара практически ничем не отличается от возврата продукции купленной в офлайн магазине. Часто сетевые продавцы грешат прописыванием дополнительных условий в договоре, хотя они не всегда законны. Журналисты dnepr.info разбирались, как вернуть товар в Интернет-магазин, и кто…

    Сегодня 17:46
    просмотров
    Семиклассник из Днепра помогал разбирать завалы дома на Победе: школьник получил награду
    Семиклассник из Днепра помогал разбирать завалы дома на Победе: школьник получил награду

    В Днепре наградили школьника, помогавшего разбирать завалы дома на Победе.

    Сегодня 17:43
    просмотров
    В Днепре скоро откроется Макдональдс: как изменились цены за время войны
    В Днепре скоро откроется Макдональдс: как изменились цены за время войны

    24 февраля после начала полномасштабного вторжения рф McDonald's закрыл все свои заведения в Украине. Компания объяснила, что это из соображений безопасности.

    Сегодня 17:23
    0
    просмотров
    Зацепился краем рукава: на Днепропетровщине мужчине отрезало пальцы циркулярной пилой
    Зацепился краем рукава: на Днепропетровщине мужчине отрезало пальцы циркулярной пилой

    В Днепропетровской области мужчина потерял пальцы, когда работал с циркулярной пилой.

    Сегодня 16:40
    просмотров
    В многоэтажке в Днепре домофон работает от павербанка
    В многоэтажке в Днепре домофон работает от павербанка

    В Днепре домофон работает от павербанка.

    Сегодня 16:04
    0
    просмотров
    Никопольские зенитчики сбили в районе Енакиево вражеский Су-34: пилот погиб
    Никопольские зенитчики сбили в районе Енакиево вражеский Су-34: пилот погиб

    Слава Украине! Слава ВСУ!

    Сегодня 15:35
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх