Год не возвращали тело: семья погибшего защитника из Кривого Рога наконец-то сможет похоронить единственного сына

Андрей Божко учился в металлургическом лицее №16, а после поступил в педагогический университет. С детства занимался боксом, плаванием, футболом, а в более взрослом возрасте – легкой атлетикой.
В 18 лет самостоятельно выучил французский язык, уехал в Париж, где поступил во «Французский легион». Отслужил там год, а затем присоединился к полку «Азов».
Защитник погиб в апреле 2022 года, защищая Мариуполь. Ему было всего 23 года.
Герой был награжден орденом «За мужество» третьей степени (посмертно).
Андрей Божко был единственным сыном в семье. Родители смогли вернуть тело сына лишь сейчас.
Прощание с бойцом состоится в Кривом Роге 4 марта. Защитника похоронят на Центральном кладбище на Аллее Героев в 13:00.
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