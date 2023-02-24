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Год как «Киев за три дня»: что пережила Украина за 365 дней войны

Сегодня 08:16
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Уже год длиться полномасштабная война в Украине, которую развязала рф, напав на нашу страну утром 24 февраля 2022 года. Журналисты dnepr.info решили вспомнить основные события, которые украинцы и жители Днепра пережили за эти 365 дней.

Новости Днепра про Год как «Киев за три дня»: что пережила Украина за 365 дней войны

Началось все на самом деле в конце октября 2021 года. Тогда на встрече лидеров G-20 Джо Байден сообщил, что возможно рф готовится напасть на Украину. Перед этим США отправили нам противотанковые комплексы Javelin и ракеты к ним. В середине ноября Украина получила от США около 80 тыс кг боеприпасов. В январе 2022 года в Киев доставили еще часть помощи от США, суммарно это было более 160 тонн летального оружия и боеприпасов.

Февраль

Как заявили в США, рф планировала начать полномасштабное вторжение 16 февраля 2022 года, но этого не случилось. 17 февраля минувшего года на востоке страны обострились боевые действия. Посольства иностранных государств начали покидать столицу, международные авиакомпании отменяли рейсы в Украину и приостанавливали работу с нашей страной.

22 февраля путин заявил, что рф признает независимость двух оккупированных областей Украины, так называемых «ДНР» и «ЛНР».

24 февраля 2022 года

24 февраля около 4 часов утра на территорию Луганской области зашла первая колонна российских танков. С этого момента начался обстрел пунктов пропуска в Сумах и на Чонгаре. Украину начали обстреливать ракетами. Представители Минобороны США заявили, что враг выпустил по нашей стране более 100 ракет, а в утренней атаке было задействовано 75 бомбардировщиков. Целями стали военные объекты и аэропорты разных городов: Одессы, Мариуполя, Борисполя, Краматорска, Днепра, Харькова, Киева.

Одновременно началось наземное наступление от Житомирской до Луганской области, а также из Крыма. За день войска рф продвинулись на 30-90 км вглубь Украины.

Российские войска вошли в Сумскую, Херсонскую, Запорожскую, Киевскую, Харьковскую, Николаевскую, Черниговскую области. Был захвачен остров Змеиный и ЧАЭС

За первую неделю войны рф потеряла несколько тысяч солдат убитыми.

Танки двигались колоннами, создавая пробки на дорогах, которые ВСУ уничтожали с помощью беспилотников «Байрактар».

Новости Днепра про Год как «Киев за три дня»: что пережила Украина за 365 дней войны

25 и 26 февраля были бои за Киев. Они шли на Троещине, Шулявке, в Шевченковском районе города, Василькове, неподалеку столицы. На Оболоне местные гопники отжали БТР у солдат рф, позже технику и экипаж они передали ВСУ.

28 февраля состоялись первые переговоры сторон в Беловежской пуще. Рф запросила переговоры в первый же день вторжения.

Март

В конце февраля – начале марта рф начала постоянные бомбежки Мариуполя. Оккупанты буквально стирали город с лица земли. Защитники Мариуполя находились на заводе «Азовсталь». Эвакуацию раненых и подвоз боеприпасов украинская сторона проводила с помощью вертолетов.

Новости Днепра про Год как «Киев за три дня»: что пережила Украина за 365 дней войны

Военные рф разбомбили роддом в Мариуполе, а также драмтеатр в центре города, где от налетов вражеских самолетов прятались мирные жители.

Новости Днепра про Год как «Киев за три дня»: что пережила Украина за 365 дней войны

В конце месяца в Стамбуле снова прошли переговоры между рф и Украиной.

Апрель

В апреле украинскому флоту с помощью двух ракет «Нептун» удалось утопить флагман рф крейсер «Москва». Войска рф вышли из Киевской и Сумской области, в рф это назвали «жестом доброй воли».

Весь мир узнал про трагедию в Буче, как оккупанты пытали и убивали мирных жителей.

Новости Днепра про Год как «Киев за три дня»: что пережила Украина за 365 дней войны

Был арестован Виктор Медведчук.

Новости Днепра про Год как «Киев за три дня»: что пережила Украина за 365 дней войны

Май

В мае 2022 года защитники «Азовстали» вышли из подземелий завода. Сейчас часть защитников вернули из плена, и они находятся в Украине.

Новости Днепра про Год как «Киев за три дня»: что пережила Украина за 365 дней войны

Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.

Июнь

В июне Украина вернула контроль над островом Змеиный, предварительно его территрия несколько дней обстреливалась ВСУ. Мощный огонь заставил военных рф бежать с острова в спешно порядке.

Наши военные оставили Северодонецк.

Украина стала получать первые установки Himars. Что в будущем изменило ситуацию на поле боя, позволило уничтожить большое количество складов с оружием на оккупированных территориях

Новости Днепра про Год как «Киев за три дня»: что пережила Украина за 365 дней войны

Июль

В июле ВСУ отступили из Лисичанска под угрозой окружения. Все это время союзники, Великобритания и США поставляли Украине различное вооружение и технику.

Август

Украина ударила по авиабазе в Саках, было уничтожено от 7 до 11 самолетов, что повлияло на возможности авиации противника. С тех пор взрывы в Крыму стали повторяться периодически

Новости Днепра про Год как «Киев за три дня»: что пережила Украина за 365 дней войны

В августе ВСУ удалось не только стабилизировать линию фронта, но и начать наступление сразу на двух направлениях – на юге и в Харьковской областях.

Сентябрь

В сентябре 2022 была освобождена практически вся Харьковская область. Войска рф настолько торопились сбежать с поля боя, что бросили всю свою технику. По документальным подтверждениям в качестве трофеев Украина получила почти 400 танков, 700 единиц бронетехники и 170 артилерийских систем. На тот момент это было больше, чем с начала полномасштабного вторжения нам поставили союзники.

Новости Днепра про Год как «Киев за три дня»: что пережила Украина за 365 дней войны

В конце месяца в Херсонской и частично Запорожской областях прошли так называемые референдумы о «вхождении их в состав россии».

В рф было объявлено о мобилизации. В тот же вечер стало известно, что из плена удалось освободить часть командиров полка «Азов» и тех, кто оборонял Мариуполь.

Новости Днепра про Год как «Киев за три дня»: что пережила Украина за 365 дней войны

Октябрь

В октябре произошел взрыв на Керченском мосту.

Новости Днепра про Год как «Киев за три дня»: что пережила Украина за 365 дней войны

Рф начала массированные атаки на украинскую критическую инфраструктуру. Выпуская за раз в среднем около 100 ракет.

Ноябрь

В ноябре ВСУ освободили Херсон и правобережную часть оккупированный области.

Новости Днепра про Год как «Киев за три дня»: что пережила Украина за 365 дней войны

Украина пережила первый блек-аут из-за ракетных обстрелов. Вся страна была обесточена, у людей не было не только света, но и воды, отопления, связи. В среднем свет пропал на 36 часов, но в отдельных домах его не было несколько суток.

Декабрь

В начале месяца в рф на аэродромах Энгельс и Дягилево произошли взрывы. Эти авиабазы находятся на расстоянии около тысячи километров от Украины.

Новости Днепра про Год как «Киев за три дня»: что пережила Украина за 365 дней войны

Владимир Зеленский побывал с визитом в США, после которого объявил, что Украине дадут комплексы ПВО Patriot.

25 и 31 декабря рф снова массировано атаковала Украину ракетами. Но до наступления нового года энергетикам удалось вернуть свет в квартиры жителей Днепра.

Январь 2023

В новогоднюю ночь Украина подверглась атаке иранскими «мопедами». Было сбито все 45 дронов. На 2 января атака повторилась. Было сбито 41 беспилотник и ракета Х-59.

14 января состоялась очередная атака врага. По Украине было выпущено 38 ракет, 25 были сбиты. Одна из ракет попала в жилой дом на Победе в Днепре. Погибло около 50 человек, 80 получили ранения. Власти города приняли решение демонтировать несколько подъездов дома, а на месте попадания ракеты сделать сквер-мемориал.

Новости Днепра про Год как «Киев за три дня»: что пережила Украина за 365 дней войны

Февраль 2023

Продолжаются тяжелые бои за Бахмут.

Президент Украины побывал с визитом в Великобритании и Франции. После этого стало известно, что Англия готова поставить Украине далекобойные ракеты, которыми ВСУ смогут достать до баз и складов оккупантов в Запорожской и Херсонской областях.

Украину посетил президент США Джо Байден.

Новости Днепра про Год как «Киев за три дня»: что пережила Украина за 365 дней войны

 

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Новости Днепра про Год как «Киев за три дня»: что пережила Украина за 365 дней войныУкраїнська Новости Днепра про Год как «Киев за три дня»: что пережила Украина за 365 дней войныРусский

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