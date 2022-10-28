Гном-наездник и гигантские тюльпаны: 7 необычных граффити на ж/м Тополь в Днепре

В Днепре много уличных художников. Одни рисуют муралы на стенах домов, другие – украшают своими художествами остановки транспорта, заборы и перегородки в центре города. Но есть и те любители живописи, кто творит в своем родном районе. Это могут быть очень разные рисунки, от тематических картин до надписей на стенах. Журналисты dnepr.info прошлись по одному из спальных районов Днепра и запечатлели надписи, украшающие стены домов.
Картины на стенах разные – от полноценных сюжетных «полотен» до рисунков цветов, котиков и надписей-пожеланий.
В 2020 году выпускница художественного колледжа украсила арки своего дома картинами со сказочными персонажами. Прошло уже два года с момента «написания» картины, а муралы по-прежнему заставляют улыбнуться всех, кто проходит мимо.
Единственное, что повлияло на рисунки – это погода, из-за дождей, снега и холодов они выглядят не так ярко, как раньше.
Огромные цветы расцвели у одного из домов. Но на них также повлияли погодные условия и со временем тюльпаны и розы стали тусклее.
Жильцы еще одного дома решили оригинально украсить свой подъезд. Выглядит очень ярко и поднимает настроения.
На других домах свои силы пробуют местные художники, имея при себе лишь пару баллончиков с краской и любовь к котам.
Другие оставляют на стенах философские послания.
И признаются в любви к футболу, рисуя болельщиков.
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