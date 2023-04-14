Главные пасхальные приметы: привлечь удачу, благосостояние и узнать прогноз погоды на лето

В это воскресенье православные христиане будут отмечать Пасху. С давних времен люди верили, что это не обычный день, а время, когда можно привлечь удачу в дом, а главное для этого – соблюдать традиции. Также день считался полным разных примет. Журналисты dnepr.info собрали самые главные из них.

Приметы про погоду: каким будет лето

В праздничный день наши предки внимательно следили за погодой. Если в воскресенье был дождь – это значило, что осенью будет хороший урожай ржи, май будет дождливый, а ближайшую неделю будет холодно.

Прохладная и пасмурная погода обещала сухое лето.

Солнечная же погода на Пасху обещала хороший урожай различных культур и теплое лето.

А вот если на следующий день, в понедельник, была ясная и солнечная погода – то наоборот, это «говорило» о том, что лето будет дождливым.

Туман в праздничный день обещал скорое потепление.

Яркий закат в этот день обещал удачный для всех год.

В последние несколько лет времена года в Украине меняются, зима становится более мягкой, а весна наступает раньше, лето может «захватить» целый месяц осени, поэтому эти приметы интересны, но насколько могут быть правдивы в условиях изменения климата – неизвестно.

Как привлечь удачу и деньги

Для того, чтобы привлечь удачу в дом в старые времена старались встать на Пасху до рассвета. Эту примету легко исполнить тем, кто ходит святить паски в церковь или на праздничную службу. Для тех, кто этого не делает – есть другая примета, как привлечь удачу в дом. Для этого нужно выпечь паску своими руками. Пышная и румяная выпечка должна принести семье не только удачу, но и благополучие. Также во время покраски яиц можно загадывать желания и в процессе думать о своих мечтах и планах. Наши предки верили, что таким образом человек может исполнить свою мечту. Помимо этого, они закапывали яйца в землю для хорошего урожая, подносили их на могилки мертвым в поминальную неделю – считалось, что это привлечет в дом разные блага.

Также люди верили, что чем больше блюд стоит на праздничном столе – тем богаче будет год. А чтобы водились деньги, крошки со стола нужно скормить птицам. Раздача пасок нуждающимся считалась возможность привлечь в дом доход и благополучие.

Считалось, что в праздничное воскресенье умершие предки могут помочь советом: присниться с ответом на терзающий вопрос или дать другой знак. Так что люди старались перед сном сформулировать нужный вопрос и весь день присматривались к тому, что встречается им на пути.

Что нельзя делать на Пасху

На Пасху нельзя не только работать, но и напиваться, сквернословить, ругаться, печалиться, злиться. Остатки пасхальной трапезы нельзя выбрасывать – все обязательно нужно доесть.

Что нужно делать на Пасху

В этот день принято «разговляться» после поста – вся семья садится за стол и первое, что нужно съесть – это пасхальную выпечку, желательно, чтобы она была освященной в церкви, а после – вареные яйца. Считалось, что это принесет удачу.

Также на Пасху принято навещать друзей и родственников.

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