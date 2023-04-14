Главные пасхальные приметы: привлечь удачу, благосостояние и узнать прогноз погоды на лето

В праздничный день наши предки внимательно следили за погодой. Если в воскресенье был дождь – это значило, что осенью будет хороший урожай ржи, май будет дождливый, а ближайшую неделю будет холодно.
Прохладная и пасмурная погода обещала сухое лето.
Солнечная же погода на Пасху обещала хороший урожай различных культур и теплое лето.
А вот если на следующий день, в понедельник, была ясная и солнечная погода – то наоборот, это «говорило» о том, что лето будет дождливым.
Туман в праздничный день обещал скорое потепление.
Яркий закат в этот день обещал удачный для всех год.
В последние несколько лет времена года в Украине меняются, зима становится более мягкой, а весна наступает раньше, лето может «захватить» целый месяц осени, поэтому эти приметы интересны, но насколько могут быть правдивы в условиях изменения климата – неизвестно.
Для того, чтобы привлечь удачу в дом в старые времена старались встать на Пасху до рассвета. Эту примету легко исполнить тем, кто ходит святить паски в церковь или на праздничную службу. Для тех, кто этого не делает – есть другая примета, как привлечь удачу в дом. Для этого нужно выпечь паску своими руками. Пышная и румяная выпечка должна принести семье не только удачу, но и благополучие. Также во время покраски яиц можно загадывать желания и в процессе думать о своих мечтах и планах. Наши предки верили, что таким образом человек может исполнить свою мечту. Помимо этого, они закапывали яйца в землю для хорошего урожая, подносили их на могилки мертвым в поминальную неделю – считалось, что это привлечет в дом разные блага.
Также люди верили, что чем больше блюд стоит на праздничном столе – тем богаче будет год. А чтобы водились деньги, крошки со стола нужно скормить птицам. Раздача пасок нуждающимся считалась возможность привлечь в дом доход и благополучие.
Считалось, что в праздничное воскресенье умершие предки могут помочь советом: присниться с ответом на терзающий вопрос или дать другой знак. Так что люди старались перед сном сформулировать нужный вопрос и весь день присматривались к тому, что встречается им на пути.
На Пасху нельзя не только работать, но и напиваться, сквернословить, ругаться, печалиться, злиться. Остатки пасхальной трапезы нельзя выбрасывать – все обязательно нужно доесть.
В этот день принято «разговляться» после поста – вся семья садится за стол и первое, что нужно съесть – это пасхальную выпечку, желательно, чтобы она была освященной в церкви, а после – вареные яйца. Считалось, что это принесет удачу.
Также на Пасху принято навещать друзей и родственников.
Читайте также:
Автор:
Горожанам начали поступать новые платежи за газ.
Мы привыкли, что если государственный праздник выпадает на субботу или…
В Днепре загорелась фура.
В Днепре лечат спортсмена, потерявшего ногу из-за серьезного ранения.
Горожанам начали поступать новые платежи за газ.
В Днепропетровской области сохраняется угроза подтоплений.
Мы привыкли, что если государственный праздник выпадает на субботу или воскресенье, то потом у нас будет дополнительный выходной.
В Днепре загорелась фура.
В Днепре лечат спортсмена, потерявшего ногу из-за серьезного ранения.
В Генеральном штабе ВСУ назвали актуальные на 14 апреля данные по потерям российской армии в войне против Украины.
14 апреля 2023 года электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Сообщили о минировании вчера, 13 апреля.
В Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра невідомий напав на жінку та спробував обікрасти її.
Несмотря на значительные потери, россияне продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!