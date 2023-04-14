Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Главные пасхальные приметы: привлечь удачу, благосостояние и узнать прогноз погоды на лето

Главные пасхальные приметы: привлечь удачу, благосостояние и узнать прогноз погоды на лето

Сегодня 12:47
просмотров

В это воскресенье православные христиане будут отмечать Пасху. С давних времен люди верили, что это не обычный день, а время, когда можно привлечь удачу в дом, а главное для этого – соблюдать традиции. Также день считался полным разных примет. Журналисты dnepr.info собрали самые главные из них.

Новости Днепра про Главные пасхальные приметы: привлечь удачу, благосостояние и узнать прогноз погоды на лето

Приметы про погоду: каким будет лето

В праздничный день наши предки внимательно следили за погодой. Если в воскресенье был дождь – это значило, что осенью будет хороший урожай ржи, май будет дождливый, а ближайшую неделю будет холодно.

Новости Днепра про Главные пасхальные приметы: привлечь удачу, благосостояние и узнать прогноз погоды на лето

 

Прохладная и пасмурная погода обещала сухое лето.

Солнечная же погода на Пасху обещала хороший урожай различных культур и теплое лето.

А вот если на следующий день, в понедельник, была ясная и солнечная погода – то наоборот, это «говорило» о том, что лето будет дождливым.

Туман в праздничный день обещал скорое потепление.

Яркий закат в этот день обещал удачный для всех год.

В последние несколько лет времена года в Украине меняются, зима становится более мягкой, а весна наступает раньше, лето может «захватить» целый месяц осени, поэтому эти приметы интересны, но насколько могут быть правдивы в условиях изменения климата – неизвестно.

Как привлечь удачу и деньги

Для того, чтобы привлечь удачу в дом в старые времена старались встать на Пасху до рассвета. Эту примету легко исполнить тем, кто ходит святить паски в церковь или на праздничную службу. Для тех, кто этого не делает – есть другая примета, как привлечь удачу в дом. Для этого нужно выпечь паску своими руками. Пышная и румяная выпечка должна принести семье не только удачу, но и благополучие. Также во время покраски яиц можно загадывать желания и в процессе думать о своих мечтах и планах. Наши предки верили, что таким образом человек может исполнить свою мечту. Помимо этого, они закапывали яйца в землю для хорошего урожая, подносили их на могилки мертвым в поминальную неделю – считалось, что это привлечет в дом разные блага.

Новости Днепра про Главные пасхальные приметы: привлечь удачу, благосостояние и узнать прогноз погоды на лето

Также люди верили, что чем больше блюд стоит на праздничном столе – тем богаче будет год. А чтобы водились деньги, крошки со стола нужно скормить птицам. Раздача пасок нуждающимся считалась возможность привлечь в дом доход и благополучие.

Считалось, что в праздничное воскресенье умершие предки могут помочь советом: присниться с ответом на терзающий вопрос или дать другой знак. Так что люди старались перед сном сформулировать нужный вопрос и весь день присматривались к тому, что встречается им на пути.

Что нельзя делать на Пасху

На Пасху нельзя не только работать, но и напиваться, сквернословить, ругаться, печалиться, злиться. Остатки пасхальной трапезы нельзя выбрасывать – все обязательно нужно доесть.

Что нужно делать на Пасху

В этот день принято «разговляться» после поста – вся семья садится за стол и первое, что нужно съесть – это пасхальную выпечку, желательно, чтобы она была освященной в церкви, а после – вареные яйца. Считалось, что это принесет удачу.

Новости Днепра про Главные пасхальные приметы: привлечь удачу, благосостояние и узнать прогноз погоды на лето

Также на Пасху принято навещать друзей и родственников.

 

Читайте также:

Новости Днепра про Главные пасхальные приметы: привлечь удачу, благосостояние и узнать прогноз погоды на летоУкраїнська Новости Днепра про Главные пасхальные приметы: привлечь удачу, благосостояние и узнать прогноз погоды на летоРусский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Жители Днепра начали получать новые платежи за газ: что изменилось
    Новости Днепра
    Сегодня 12:28
    Жители Днепра начали получать новые платежи за газ: что изменилось

    Горожанам начали поступать новые платежи за газ.

    Будет ли у днепрян дополнительный выходной после Пасхи
    Новости Днепра
    Сегодня 11:44
    Будет ли у днепрян дополнительный выходной после Пасхи

    Мы привыкли, что если государственный праздник выпадает на субботу или…

    Столб черного дыма видно на весь район: в Днепре на ж/м Ломовском произошел пожар (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 10:48
    Столб черного дыма видно на весь район: в Днепре на ж/м Ломовском произошел пожар (ФОТО)

    В Днепре загорелась фура.

    В Днепре лечат гребца, попавшего под танковый обстрел и потерявшего ногу
    Новости Днепра
    Сегодня 10:27
    В Днепре лечат гребца, попавшего под танковый обстрел и потерявшего ногу

    В Днепре лечат спортсмена, потерявшего ногу из-за серьезного ранения.

    Последние новости

    Жители Днепра начали получать новые платежи за газ: что изменилось
    Жители Днепра начали получать новые платежи за газ: что изменилось

    Горожанам начали поступать новые платежи за газ.

    Сегодня 12:28
    просмотров
    В Каменском есть угроза наводнения из-за повышения воды в реке Днепр (ФОТО)
    В Каменском есть угроза наводнения из-за повышения воды в реке Днепр (ФОТО)

    В Днепропетровской области сохраняется угроза подтоплений.

    Сегодня 11:53
    0
    просмотров
    Будет ли у днепрян дополнительный выходной после Пасхи
    Будет ли у днепрян дополнительный выходной после Пасхи

    Мы привыкли, что если государственный праздник выпадает на субботу или воскресенье, то потом у нас будет дополнительный выходной.

    Сегодня 11:44
    0
    просмотров
    Столб черного дыма видно на весь район: в Днепре на ж/м Ломовском произошел пожар (ФОТО)
    Столб черного дыма видно на весь район: в Днепре на ж/м Ломовском произошел пожар (ФОТО)

    В Днепре загорелась фура.

    Сегодня 10:48
    0
    просмотров
    В Днепре лечат гребца, попавшего под танковый обстрел и потерявшего ногу
    В Днепре лечат гребца, попавшего под танковый обстрел и потерявшего ногу

    В Днепре лечат спортсмена, потерявшего ногу из-за серьезного ранения.

    Сегодня 10:27
    0
    просмотров
    Минус 500 окупантов в сутки: Генштаб обновил потери россии на 14 апреля
    Минус 500 окупантов в сутки: Генштаб обновил потери россии на 14 апреля

    В Генеральном штабе ВСУ назвали актуальные на 14 апреля данные по потерям российской армии в войне против Украины.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт в Днепре 14 апреля
    Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт в Днепре 14 апреля

    14 апреля 2023 года электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    В Днепре снова «заминировали» АТБ, СБУ, суды, школы, больницы и мосты: подробности
    В Днепре снова «заминировали» АТБ, СБУ, суды, школы, больницы и мосты: подробности

    Сообщили о минировании вчера, 13 апреля.

    Сегодня 09:00
    0
    просмотров
    Ударил палкой по голове: на левом берегу мужчина обокрал женщину днепрянку
    Ударил палкой по голове: на левом берегу мужчина обокрал женщину днепрянку

    В Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра невідомий напав на жінку та спробував обікрасти її.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Украинские воины за сутки отбили почти 50 вражеских атак на четырех направлениях, — Генштаб
    Украинские воины за сутки отбили почти 50 вражеских атак на четырех направлениях, — Генштаб

    Несмотря на значительные потери, россияне продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

    Сегодня 08:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх