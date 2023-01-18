Глава Нацполиции временно возглавит МВД

Игорь Клименко был назначен заместителем министра МВД.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Игоря Клименко назначили замминистра МВД и теперь он будет временно исполнять обязанности министра МВД.

После обсуждения с парламентом будет представление назначения нового руководителя ведомства.

Напомним, сегодня стало известно, что во время авиатрощи в Киевской области погиб министр внутренних дел Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.

Для справки: Игорь Клименко был главой Нацполиции Украины с 2019 года.

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