Глава Нацполиции временно возглавит МВД

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
Игоря Клименко назначили замминистра МВД и теперь он будет временно исполнять обязанности министра МВД.
После обсуждения с парламентом будет представление назначения нового руководителя ведомства.
Напомним, сегодня стало известно, что во время авиатрощи в Киевской области погиб министр внутренних дел Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.
Для справки: Игорь Клименко был главой Нацполиции Украины с 2019 года.
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