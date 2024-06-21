Глава МВД прокомментировал нападение неизвестных лиц на военного в Днепре

Доброволец, на которого в Днепре, в четверг, 20 июня, напали неизвестные в балаклавах, сейчас находится в нормальном состоянии. Об этом в эфире телемарафона заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Он в нормальном состоянии, — сказал глава МВД на вопрос ведущих о том, что сейчас с пострадавшим добровольцем.
Министр отметил, что по этому факту возбуждено два дела — нанесение легких телесных повреждений и незаконное лишение свободы.
В то же время Клименко не может ответить, причастны ли к нападению охранники нардепа Тищенко. Отвечая на вопрос, министр заявил, что неважно, что это за люди – в Украине каждый гражданин должен отвечать перед законом.
Все, кто причастен к совершению этого преступления, должны понести соответствующее и заслуженное наказание, – подчеркнул Клименко.
Напомним, спецподразделение Kraken подтвердило, что в Днепре избили их бывшего военнослужащего.
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