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Глава МВД прокомментировал нападение неизвестных лиц на военного в Днепре

Сегодня 11:10
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Клименко прокомментировал инцидент с неизвестными в камуфляжной форме, которые "скрутили" и избили бывшего военнослужащего.

Новости Днепра про Глава МВД прокомментировал нападение неизвестных лиц на военного в Днепре

Доброволец, на которого в Днепре, в четверг, 20 июня, напали неизвестные в балаклавах, сейчас находится в нормальном состоянии. Об этом в эфире телемарафона заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Он в нормальном состоянии, — сказал глава МВД на вопрос ведущих о том, что сейчас с пострадавшим добровольцем.

Министр отметил, что по этому факту возбуждено два дела — нанесение легких телесных повреждений и незаконное лишение свободы.

В то же время Клименко не может ответить, причастны ли к нападению охранники нардепа Тищенко. Отвечая на вопрос, министр заявил, что неважно, что это за люди – в Украине каждый гражданин должен отвечать перед законом.

Все, кто причастен к совершению этого преступления, должны понести соответствующее и заслуженное наказание, – подчеркнул Клименко.

Напомним, спецподразделение Kraken подтвердило, что в Днепре избили их бывшего военнослужащего.

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