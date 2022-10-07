Глава Днепропетровского облсовета рассказал, существует ли угроза блекаута в области

Об этом рассказал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в эфире телеканала ДніпроTV.
По его словам, ВСУ продвинулись в Херсонской области. Таким образом, фронт отодвинулся на 50–70 км от Зеленодольска. Это уменьшило количество обстрелов Криворожья. Однако из-за успехов на фронте враг свирепствует и хочет отомстить. К примеру, на этой неделе в Марьянское прилетела Точка-У, и по словам Лукашука, россияне целили в местное агро-предприятие.
Что касается возможности блекаута на Днепропетровщине, Николай Лукашук считает, что это может произойти, опять же из-за того, что у украинской армии все больше успехов на фронте.
Чем больше успехов на фронте у нашей армии, тем больше враг сражается с мирным населением. Сейчас мы видим большое количество обстрелов Запорожья. Враг свирепствует, не может ничего сделать по всем направлениям. Каким-то образом он хочет отомстить. Я считаю, что сейчас угроза блекаута существует больше всего за все время войны, — заметил Николай Лукашук.
Он напомнил, что попытка оставить без света область уже была, когда враг атаковал Павлоград и Синельниково, но тогда электричество быстро было возвращено.
Кроме того, по его словам, враг атакует не только артиллерией и ракетами, но и иранскими дронами. С конца лета на Днепропетровщине было зафиксировано 6 атак этими беспилотниками. Это произошло в Кривом Роге и Никополе. Часть сбили силы противовоздушной обороны.
Читайте также:
Автор:
Вооруженные силы Украины за сутки отразили атаки россиян в районах…
Почтовый сервис "Новая почта" открыл первое отделение за границей –…
Вечером российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район. К…
5 октября в Новомосковском районе нашли 45-летнего жителя села Кильчень,…
Вооруженные силы Украины за сутки отразили атаки россиян в районах 13 населенных пунктов и атаковали 8 мест сосредоточения вооружения и военной техники.
Почтовый сервис "Новая почта" открыл первое отделение за границей – в столице Польши Варшаве.
Вечером российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район. К сожалению, не обошлось без жертв и раненых. Об этом сообщил глава ДнепрОВА Валентин Резниченко.
5 октября в Новомосковском районе нашли 45-летнего жителя села Кильчень, который лежал в поле без сознания.
Он много лет был президентом Днепровской ассоциации велосипедистов и Днепровской ассоциации экстремальных видов спорта.
Бывший глава пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины" и эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук оценил ресурсы на будущую зиму. Он предупредил жителей страны о грядущих веерных отключениях электроэнергии. В домах может не быть света до 8 часов в день.
Сегодня жители Днепра могут полюбоваться необычными облаками – перистыми.
Круто!
Безработный мужчина решил стать новым «Шарием».
В Днепре продают очень много породистых котов, но цены на них почти сравнялись с ценой на старенький автомобиль. Такой котенок подойдет тем, кто хочет возить его на различные выставки или заниматься разведением породы, знакомить его с другими котами или кошками,…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!