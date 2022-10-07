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Глава Днепропетровского облсовета рассказал, существует ли угроза блекаута в области

Сегодня 16:27
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Враг свирепствует, поэтому количество обстрелов может увеличиваться.

Новости Днепра про Глава Днепропетровского облсовета рассказал, существует ли угроза блекаута в области

Об этом рассказал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в эфире телеканала ДніпроTV.

По его словам, ВСУ продвинулись в Херсонской области. Таким образом, фронт отодвинулся на 50–70 км от Зеленодольска. Это уменьшило количество обстрелов Криворожья. Однако из-за успехов на фронте враг свирепствует и хочет отомстить. К примеру, на этой неделе в Марьянское прилетела Точка-У, и по словам Лукашука, россияне целили в местное агро-предприятие.

Что касается возможности блекаута на Днепропетровщине, Николай Лукашук считает, что это может произойти, опять же из-за того, что у украинской армии все больше успехов на фронте.

Чем больше успехов на фронте у нашей армии, тем больше враг сражается с мирным населением. Сейчас мы видим большое количество обстрелов Запорожья. Враг свирепствует, не может ничего сделать по всем направлениям. Каким-то образом он хочет отомстить. Я считаю, что сейчас угроза блекаута существует больше всего за все время войны, — заметил Николай Лукашук.

Он напомнил, что попытка оставить без света область уже была, когда враг атаковал Павлоград и Синельниково, но тогда электричество быстро было возвращено.

Кроме того, по его словам, враг атакует не только артиллерией и ракетами, но и иранскими дронами. С конца лета на Днепропетровщине было зафиксировано 6 атак этими беспилотниками. Это произошло в Кривом Роге и Никополе. Часть сбили силы противовоздушной обороны.

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