Глава Днепропетровского облсовета рассказал, когда исчезнет угроза обстрелов Никополя

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал о ситуации в Никопольском районе и когда его могут перестать обстреливать оккупанты.

Никополь и Никопольский район почти каждый день страдают от вражеских атак. Армия России продолжает из оккупированного Энергодара обстреливать населенные пункты, которые находятся на берегу бывшего Каховского водохранилища. Многие уже уехали оттуда, но некоторые не имеют такой возможности и продолжают жить под обстрелами.

Под ударом оказались Никополь, Приднепровское, Капуловка, Покровское, Новокиевка, Марганец, Вышетарасовка и другие громады Никопольского района. Их атакуют артиллерией и fpv дронами, написал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Телеграмм-канале.

По его словам, расстояние между Энергодаром и Никополем – от 4 до 19 км.

“Выход на расстояние, из которого получает артиллерия и fpv дроны, позволила врагу начать террор. Это стратегия русских оккупационных войск, когда они ведут жестокую войну против мирного населения. Они прикрываются Запорожской АЭС, потому что знают, что ВСУ никогда не ударят по такому объекту в ответ. Следует понимать, что это целенаправленная стратегия, направленная на создание гуманитарной катастрофы, давления на людей, экономику и высшее военно-политическое руководство государства», — отметил Николай Лукашук.

Он также добавил, что угроза террора Никопольского района будет сохраняться, пока не будут освобождены от оккупантов Энергодар и другие населенные пункты по ту сторону водохранилища. Это могут сделать только ВСУ. Поэтому власть помогает нашим военным.

Мы используем все возможности областного бюджета для помощи Силам Обороны, оказываем пострадавшим общинам финансовую поддержку, работаем над обеспечением людей водой. Однако всем следует понять: идет война и выбить окупантов из временно оккупированных территорий, с которых они стряпают по нашим городам и селам, могут только ВСУ. Пока не будет деоккупирован Энергодар и тот берег водохранилища, угроза террора будет сохраняться. И враг будет терроризировать наших людей. Делать то же, что сейчас делает в Харькове. Мы видим, что несет русский мир – смерть, разрушение, несчастье. Поэтому первая и главная задача – помощь Силам Обороны Украины, защита, поддержка государства”, — написал Николай Лукашук.

Он напомнил, что семьи погибших в результате агрессии РФ гражданских граждан могут обратиться за помощью в размере 300 тысяч гривен.

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