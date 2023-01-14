Глава Днепропетровского облсовета предупредил о массированной ракетной атаке: зафиксированы самолеты Ту-95

Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Николая Лукашука.
«Зафиксированы самолеты Ту-95 из Энгельса. Возможны пуски. Реагируем на сигналы воздушной тревоги», — прокомментировал он.
Кроме того, Лукашук передал оперативную информацию от ОК «Південь». Враг вывел на боевое дежурство в Черном море еще один надводный и один подводный ракетоноситель — общий боезапас до 20 ракет.
В Генштабе ВСУ, в свою очередь, отмечают, что опасность авиационных и ракетных ударов никуда не исчезла на всей территории Украины, поэтому не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
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