Глава Днепропетровского облсовета предупредил о массированной ракетной атаке: зафиксированы самолеты Ту-95

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук предупредил о возможной массированной ракетной атаке 14 января. В частности, он доложил, что из Энгельса (Саратовская область, РФ) зафиксирован вылет самолетов Ту-95.

Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Николая Лукашука.

«Зафиксированы самолеты Ту-95 из Энгельса. Возможны пуски. Реагируем на сигналы воздушной тревоги», — прокомментировал он.

Кроме того, Лукашук передал оперативную информацию от ОК «Південь». Враг вывел на боевое дежурство в Черном море еще один надводный и один подводный ракетоноситель — общий боезапас до 20 ракет.

В Генштабе ВСУ, в свою очередь, отмечают, что опасность авиационных и ракетных ударов никуда не исчезла на всей территории Украины, поэтому не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

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