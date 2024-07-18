Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

«Генератор не тянет»: в Днепре временно закрывают некоторые супермаркеты

Вчера 16:56
просмотров

В Днепре некоторые супермаркеты полностью закрываются, пока нет света.

Новости Днепра про

Некоторые супермаркеты вынуждены закрываться на время отключения света. Там, где работают генераторы, работники накрывают холодильники, чтобы сохранить холод. Покупатели не могут приобрести товары, требующие охлаждения, но остальные продукты доступны к продаже.

Но иногда даже там, где генераторы были, их уже нет. Из-за жары приборы не выдерживают нагрузки. Без холодильников нормально работать невозможно, поэтому некоторые магазины решаются полностью прекратить работу.

В частности, на ж/м Покровский, где в последние дни со светом все плохо, не работает «Варус», сообщают местные жители.

Вход в торговый зал перегородили продуктовыми колясками. Днепряне говорят, что раньше магазин работал и при отключениях, но сейчас генераторы «не тянут».

Новости Днепра про

Заметим, на ж/м Покровский уже третьи сутки есть проблемы со светом. Ряд домов до сих пор не заживлены, а местные жители заряжаются от генератора, поставленного во дворе.

Напомним, в Днепре в одном из АТБ портятся продукты из-за отключения света.

Читайте также:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Как выглядел главный корпус аграрного университета в Днепре 90 лет назад: редкое фото
    Новости Днепра
    Сегодня 12:28
    Как выглядел главный корпус аграрного университета в Днепре 90 лет назад: редкое фото

    Вузы Днепра сосредоточены в основном на проспекте Науки, часть –…

    СК Днепр-1 официально снялся с соревнований УПЛ
    Новости Днепра
    Сегодня 12:13
    СК Днепр-1 официально снялся с соревнований УПЛ

    Футбольный клуб Днепр-1 исключили из соревнований УПЛ.

    В Днепре из-за отсутствия света возникли проблемы с водой на ряде улиц: адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 11:41
    В Днепре из-за отсутствия света возникли проблемы с водой на ряде улиц: адреса

    В Днепре из-за проведения аварийных работ, а также из-за отсутствия…

    В Днепре в Зеленом Гаю огромное дерево упало на припаркованные автомобили
    Новости Днепра
    Сегодня 11:34
    В Днепре в Зеленом Гаю огромное дерево упало на припаркованные автомобили

    В Днепре дерево упало на три автомобиля, которые стояли на…

    Последние новости

    Как выглядел главный корпус аграрного университета в Днепре 90 лет назад: редкое фото
    Как выглядел главный корпус аграрного университета в Днепре 90 лет назад: редкое фото

    Вузы Днепра сосредоточены в основном на проспекте Науки, часть – на проспекте Яворницкого, а главный корпус аграрно-экономического университета особняком стоит неподалеку от одного из парков города. Тут раньше обучались исключительно девочки и только из семей священников и духовенства, а здание…

    Сегодня 12:28
    просмотров
    СК Днепр-1 официально снялся с соревнований УПЛ
    СК Днепр-1 официально снялся с соревнований УПЛ

    Футбольный клуб Днепр-1 исключили из соревнований УПЛ.

    Сегодня 12:13
    0
    просмотров
    В Днепре из-за отсутствия света возникли проблемы с водой на ряде улиц: адреса
    В Днепре из-за отсутствия света возникли проблемы с водой на ряде улиц: адреса

    В Днепре из-за проведения аварийных работ, а также из-за отсутствия света на ряде улиц возникли проблемы с водоснабжением.

    Сегодня 11:41
    2
    просмотров
    В Днепре в Зеленом Гаю огромное дерево упало на припаркованные автомобили
    В Днепре в Зеленом Гаю огромное дерево упало на припаркованные автомобили

    В Днепре дерево упало на три автомобиля, которые стояли на парковке в Зеленом Гаю.

    Сегодня 11:34
    0
    просмотров
    В Днепропетровской области 19 июля прогремит взрыв
    В Днепропетровской области 19 июля прогремит взрыв

    В Кривом Роге услышат взрыв.

    Сегодня 11:20
    0
    просмотров
    В Киевской области женщина подожгла себя у здания суда
    В Киевской области женщина подожгла себя у здания суда

    На Белоцерковщине женщина совершила акт самоубийства.

    Сегодня 10:42
    3
    просмотров
    В Кривом Роге внезапно перестала работать Новая Почта: в чем дело
    В Кривом Роге внезапно перестала работать Новая Почта: в чем дело

    В некоторых регионах Украины перестали работать отделения Новой Почты, в том числе в Днепропетровской области.

    Сегодня 10:03
    0
    просмотров
    В Днепре в супермаркетах закрывают мясные и молочные отделы
    В Днепре в супермаркетах закрывают мясные и молочные отделы

    В некоторых супермаркетах Днепра опустели полки мясных и молочных продуктов.

    Сегодня 09:37
    6
    просмотров
    Пропал более двух суток назад: на Днепропетровщине разыскивают 46-летнего мужчину
    Пропал более двух суток назад: на Днепропетровщине разыскивают 46-летнего мужчину

    В Никопольском районе разыскивают 46-летнего Шульгу Алексея.

    Сегодня 08:58
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина сдал в аренду несуществующие квартиры, а затем украл велосипед
    На Днепропетровщине мужчина сдал в аренду несуществующие квартиры, а затем украл велосипед

    В Синельниковском районе обнаружили мошенника.

    Сегодня 08:33
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх