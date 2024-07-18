«Генератор не тянет»: в Днепре временно закрывают некоторые супермаркеты

Некоторые супермаркеты вынуждены закрываться на время отключения света. Там, где работают генераторы, работники накрывают холодильники, чтобы сохранить холод. Покупатели не могут приобрести товары, требующие охлаждения, но остальные продукты доступны к продаже.
Но иногда даже там, где генераторы были, их уже нет. Из-за жары приборы не выдерживают нагрузки. Без холодильников нормально работать невозможно, поэтому некоторые магазины решаются полностью прекратить работу.
В частности, на ж/м Покровский, где в последние дни со светом все плохо, не работает «Варус», сообщают местные жители.
Вход в торговый зал перегородили продуктовыми колясками. Днепряне говорят, что раньше магазин работал и при отключениях, но сейчас генераторы «не тянут».
Заметим, на ж/м Покровский уже третьи сутки есть проблемы со светом. Ряд домов до сих пор не заживлены, а местные жители заряжаются от генератора, поставленного во дворе.
Напомним, в Днепре в одном из АТБ портятся продукты из-за отключения света.
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