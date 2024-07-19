Где жители Днепра смогут посмотреть Олимпиаду-2024: перечень каналов

Официальная церемония открытия летних Олимпийских Игр состоится уже через неделю – 26 июля. Проходить они будут во Франции. Украину в Париже представят 140 спортсменов в 26 видах спорта.

Журналисты dnepr.info узнали, где можно будет увидеть трансляции спортивных соревнований с участием украинских спортсменов.

Несмотря на то, что официальная церемония открытия Игр пройдет 26 июля в 20:30, первая игра с участием украинской команды состоится уже 24 июля – это будет футбольный матч между сборными Украины и Ирака. Стартует матч в 20:00.

Официальным транслятором Олимпиады-2024 в Украине станет телеканал «Суспільне». Бесплатно посмотреть трансляцию соревнований можно будет как на канале «Суспільне Спорт» так и канале «Суспільне Дніпро». Аудио-трансляцию соревнований в которых будут участвовать украинские спортсмены можно будет послушать на «Радіо Промінь».

Кроме этого в эфире новостей «Суспільне Дніпро» ежедневно будут выходить информационно-аналитические обзоры летней Олимпиады. Кроме этого, на YouTube-канале вещателя каждый день будет выходить дайжест главных событий соревновательного дня.

На этих Играх Украину представляет рекордно маленькое количество спортсменов. Закрытие Олимпиады-2024 пройдет 11 августа.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, кто из спортсменов из Днепра будет участвовать в Олимпиаде-2024.

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