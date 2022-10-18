Где жители Днепра могут узнать об аварийных отключениях света в городе

Рассказываем, где можно проверить, могут ли у вас аварийно отключить свет.

Во вторник 18 октября часть Днепропетровской области осталась без света, из-за ракетного удара по объекту энергетической инфраструктуры.

Узнать о возможных отключениях электроэнергии в Днепре и области теперь можно в чат-боте в Telegram.

Для этого нужно открыть этот бот и нажать start. Выбрать Днепропетровскую область.

Если есть аварийные отключения об этом будет указано, если их нет – вам об этом сообщат. Однако сейчас следует экономить электроэнергию, пока специалисты не стабилизируют нашу энергосистему.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: