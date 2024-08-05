Где жители Днепра могут пройти бесплатный тест на гепатит В, С и ВИЧ

На минувшей неделе в мире отмечался Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами. Это опасное заболевание, которое может годами не проявляться себя, больные могут не видеть и не чувствовать симптомов этого недуга десятилетиями, а вот «подцепить» недуг можно даже в маникюрном салоне. Наиболее опасные гепатиты С и В, они поражают печень, но также могут нанести вред и другим внутренним органам. Они практически неизлечимы. Выявить недуг можно посредством тестирования.

Журналисты dnepr.info как и где можно сделать бесплатный тест на гепатиты и ВИЧ.

Гепатит передается через кровь больного. Это может произойти не только при проведении медицинских процедур, но и при косметологических, как, например, маникюр или педикюр, при условии, что мастер плохо дезинфицирует инструменты. Поэтому врачи советуют выбирать только проверенных мастеров.

По направлению от врача

Как отмечают в НСЗУ, тестирование на ВИЧ и вирусные гепатиты В и С бесплатны в рамках пакета «Первичная медицинская помощь». Быстрый тест можно сделать у семейного врача или терапевта по медицинским показателям. Врач должен выписать электронное направление к профильному специалисту – инфекционисту.

Бесплатно пройти обследование можно в медучреждении, которое подписало договор с НСЗУ на предоставление пакета медуслуг: «Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях». Узнать адрес ближайшего меучреждения, предоставляющие такие услуги можно по номеру контакт-центра НСЗУ 16-77.

По собственному желанию

Пройти тестирование на наличие гепатита или ВИЧ-инфекции можно также без направления от врача. Для этого необходимо воспользоваться услугами «мобильного тестирования» — как правило его проводят в небольших бусиках, которые могут курсировать по городу или находится на определенной улице.

Найти место тестирование максимально близко можно при помощи чат-бота «ТЕСТпоруч». В боте собраны адреса как медицинских учреждений, которые проводят тестирование так и не государственных организаций.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: