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Где жители Днепра могут бесплатно полечить зубы и в каких случаях: адреса

Сегодня 12:39
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В Днепре жители могут получить бесплатную стоматологическую помощь.

Новости Днепра про Где жители Днепра могут бесплатно полечить зубы и в каких случаях: адреса

Бесплатные услуги в больницах Днепра при лечении зубов:

  • первичный осмотр и оценка состояния стоматологического здоровья взрослых и детей;
  • ургентная и плановая помощь детям младше 18 лет с необходимыми сопутствующими инструментальными исследованиями;
  • ургентная помощь взрослым со своевременным обезболиванием;
  • хирургические вмешательства при оказании ургентной стоматологической помощи взрослым и детям;
  • обязательные медицинские профилактические осмотры учащихся общеобразовательных учебных заведений, а также детей младше 6 лет.

Как сообщили в Днепровском городском совете, получить бесплатную стоматологическую помощь можно по следующим адресам:

  • ул. Староказацкая, 68 (дети);
  • ул. Столетова, 13 (дети и взрослые);
  • пр. Ивана Мазепы, 47 (взрослые).

Также бесплатную стоматологическую помощь в городских стоматологиях Днепра могут получить участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны и военнослужащие. В частности – вылечить, удалить зубы, установить имплантаты или сделать протезирование. Кроме того, право на безвозмездное протезирование имеют ветераны труда, доноры и семьи погибших.

Чтобы получить бесплатное протезирование в Днепре указанным льготным категориям нужно иметь при себе следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код;
  • удостоверение участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, военнослужащего ВСУ;
    справку о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и
  • интересов государства в связи с военной агрессией России против Украины.

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