Где жители Днепра могут бесплатно полечить зубы и в каких случаях: адреса

Бесплатные услуги в больницах Днепра при лечении зубов:
Как сообщили в Днепровском городском совете, получить бесплатную стоматологическую помощь можно по следующим адресам:
Также бесплатную стоматологическую помощь в городских стоматологиях Днепра могут получить участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны и военнослужащие. В частности – вылечить, удалить зубы, установить имплантаты или сделать протезирование. Кроме того, право на безвозмездное протезирование имеют ветераны труда, доноры и семьи погибших.
Чтобы получить бесплатное протезирование в Днепре указанным льготным категориям нужно иметь при себе следующие документы:
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