Где жители Днепра могут бесплатно полечить зубы и в каких случаях: адреса

В Днепре жители могут получить бесплатную стоматологическую помощь.

Бесплатные услуги в больницах Днепра при лечении зубов:

первичный осмотр и оценка состояния стоматологического здоровья взрослых и детей;

ургентная и плановая помощь детям младше 18 лет с необходимыми сопутствующими инструментальными исследованиями;

ургентная помощь взрослым со своевременным обезболиванием;

хирургические вмешательства при оказании ургентной стоматологической помощи взрослым и детям;

обязательные медицинские профилактические осмотры учащихся общеобразовательных учебных заведений, а также детей младше 6 лет.

Как сообщили в Днепровском городском совете, получить бесплатную стоматологическую помощь можно по следующим адресам:

ул. Староказацкая, 68 (дети);

ул. Столетова, 13 (дети и взрослые);

пр. Ивана Мазепы, 47 (взрослые).

Также бесплатную стоматологическую помощь в городских стоматологиях Днепра могут получить участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны и военнослужащие. В частности – вылечить, удалить зубы, установить имплантаты или сделать протезирование. Кроме того, право на безвозмездное протезирование имеют ветераны труда, доноры и семьи погибших.

Чтобы получить бесплатное протезирование в Днепре указанным льготным категориям нужно иметь при себе следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

удостоверение участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, военнослужащего ВСУ;

справку о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и

справку о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией России против Украины.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: