Где и как житель Днепра может проверить свою кредитную историю: инструкция

Журналисты dnepr.info узнали, где и как это можно сделать.
С помощью бота Украинского Бюро Кредитных Историй пользователь может проверить свою кредитную историю и кредитный рейтинг (он влияет на то, насколько охотно банки будут давать в будущем кредит), но также выбрать кредитора и подать заявку на получение денег.
Также в «Кредитной истории УБКИ» можно зарегистрировать утерю паспорта – это поможет предотвратить его использование мошенниками. С согласия родных – контролировать их кредитные истории или ограничить доступ кредиторов к определенной кредитной истории.
Сайт УБКИ
Чтобы получить доступ к своей кредитной истории необходимо войти в личный кабинет на сайте Украинского Бюро Кредитных историй. Для этого необходимо указать свой номер телефона и дату рождения или сделать это с помощью «Дія. Підпис» — при таком виде авторизации нет необходимости вводить номер.
После этого необходимо выбрать раздел «Частным лицам» и нажать «Кредитная история». Все погашенные кредиты в полученном перечне будут иметь статус «закрыты». Посмотреть свою кредитную историю таким образом бесплатно можно только один раз в год.
Для тех, кому неудобно пользоваться ботом – можно использоваться приложением Кредитная история. В нем аналогичные функции – от контроля кредитной истории родственников до возможности выбрать кредитора.
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