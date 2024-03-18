Где и как житель Днепра может проверить свою кредитную историю: инструкция

В Украине с помощью онлайн сервисов можно не только проверить свою кредитную историю, но и подать заявку на кредит, зарегистрировать утерю паспорта, чтобы предотвратить его использования мошенниками.

Журналисты dnepr.info узнали, где и как это можно сделать.

Чат-бот Кредитная история УБКИ

С помощью бота Украинского Бюро Кредитных Историй пользователь может проверить свою кредитную историю и кредитный рейтинг (он влияет на то, насколько охотно банки будут давать в будущем кредит), но также выбрать кредитора и подать заявку на получение денег.

Также в «Кредитной истории УБКИ» можно зарегистрировать утерю паспорта – это поможет предотвратить его использование мошенниками. С согласия родных – контролировать их кредитные истории или ограничить доступ кредиторов к определенной кредитной истории.

Сайт УБКИ

Чтобы получить доступ к своей кредитной истории необходимо войти в личный кабинет на сайте Украинского Бюро Кредитных историй. Для этого необходимо указать свой номер телефона и дату рождения или сделать это с помощью «Дія. Підпис» — при таком виде авторизации нет необходимости вводить номер.

После этого необходимо выбрать раздел «Частным лицам» и нажать «Кредитная история». Все погашенные кредиты в полученном перечне будут иметь статус «закрыты». Посмотреть свою кредитную историю таким образом бесплатно можно только один раз в год.

Приложение Кредитная история

Для тех, кому неудобно пользоваться ботом – можно использоваться приложением Кредитная история. В нем аналогичные функции – от контроля кредитной истории родственников до возможности выбрать кредитора.

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