Где в Днепропетровской области можно увидеть огромное маковое поле (ФОТО)

Дикие маки, растущие на Днепропетровщине, в селе Сурско-Михайловка, привлекают местных туристов, которые приезжают за сотни километров, чтобы сделать волшебные фото.

В Днепропетровской области обнаружили поле диких маков. Несколько соток земли усеяны красными цветами. Фотографиями волшебной природной диковинки поделилась местная жительница.

В Днепропетровской области есть целое поле диких маков.

В Днепре во время пожара погиб человек.

Днепряне поностальгировали по фонтану, существовавшему несколько десятилетий назад.

В Днепропетровской области может быть рекордный урожай арбузов.

В Днепре трамваи на маршруте №15 поедут в ДЭПО раньше.

Рост тарифов на свет: в ПФУ объяснили, как перечислят субсидии В связи с ростом тарифа на электроэнергию размер субсидии будет перечислен автоматически. 1 просмотров

На Днепропетровщине прогнозируют рекордный урожай арбузов В Днепропетровской области может быть рекордный урожай арбузов. 1 просмотров