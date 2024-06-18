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Где в Днепре и рядом отдохнуть у воды: ТОП-10 необычных мест для купания

Сегодня 15:24
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В Днепр снова вернулась жара. На выходных по прогнозам синоптиком температура воздуха прогреется до +30 градусов и выше. Многие жители Днепра захотят провести жаркие дни у воды.

Чтобы отдохнуть и покупаться – не обязательно идти на пляж на Монастырском острове или на Косу на Победе. Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-10 необычных мест для купания в Днепре и рядом.

Старые Кодаки

Карьер в этом живописном месте появился лишь в середине 1990-х годов. До этого на его месте добывали гранит. Но со временем ров наполнился водой и откачивать ее постоянно было не выгодно. Добычу гранита прекратили, а карьер превратился в водоем с чистой и прозрачной водой. Его глубина достигает 40 метров. Подойти к воде тут можно только в нескольких местах. Стоя у карьера можно наблюдать потрясающий живописный вид на Днепр.

Новости Днепра про Где в Днепре и рядом отдохнуть у воды: ТОП-10 необычных мест для купания

Красный Камень

Один из самых известных карьеров Днепра находится на жилмассиве Красный Камень. На его месте также раньше была добыча гранита и ров, как и в Старых Кодаках затопило подземными водами. Но произошло это гораздо раньше, в 1950-х годах. Глубина карьера составляет порядка 12 метров, он с одной стороны окружен скалами из гранита. В воде водится рыба, так что рыбаки тут – частые гости. Водоем считается украшением и изюминкой жилмассива.

Новости Днепра про Где в Днепре и рядом отдохнуть у воды: ТОП-10 необычных мест для купания

Котлован

Озеро под названием «Котлован» находится на левом берегу Днепра, в промышленной зоне. «Официальное» название водоема – озеро Криничное. Появилось оно в 1970-х годах опять таки из промышленного карьера. Правда, в нем добывали песок, а не гранит. Постепенно карьер наполнился подводными водами из Самары. Глубина озера достигает 20 метров. Территория его окружена зелеными высокими деревьями. На берегу есть даже кабинки для переодевания.

Новости Днепра про Где в Днепре и рядом отдохнуть у воды: ТОП-10 необычных мест для купания

За Подгородным

Город Подгородное находится рядом с Днепром, а еще  он расположен на двух берегах реки Кильчень. Несколько лет назад реку в Подгородном почистили от ила и камыша так что теперь она является неплохим местом отдыха.

Истоки реки Кильчень расположены у села Голубовка, она протекает сразу по трем районам области: Новомосковскому, Магдалиновскому и Днепровскому.

Новости Днепра про Где в Днепре и рядом отдохнуть у воды: ТОП-10 необычных мест для купания

В форме сердца

В селе Новониколаевка, что неподалеку Днепра находится Новониколаевский карьер. Он одно из самых глубоких озер области – его глубина более 50 метров. Раньше рядом с селом добывали гранит, но дойдя до грунтовых вод добычу ископаемого остановили. Карьер водой наполнили не только воды, но и ливни. Особенностью карьера является холодная вода – даже в жаркие дни она редко прогревается более 20 градусов тепла. Интересно, что карьер по форме напоминает сердце.

Новости Днепра про Где в Днепре и рядом отдохнуть у воды: ТОП-10 необычных мест для купания

Мокрая Сура

Длина реки Мокрая Сура -118 км,  ее извилистое русло проходит по нескольким городам и селам. Отдохнуть на ее берегу можно в селах Верховцево, Кринички, Аполлоновка, Новониколаевка, Новоалександровка. Все они расположены не так далеко от Днепра. Отдохнуть можно в любом из этих сел, главное найти выход к водоему.

Новости Днепра про Где в Днепре и рядом отдохнуть у воды: ТОП-10 необычных мест для купания

Затопленный карьер

Поскольку Днепропетровщина – это промышленный регион, то большинство озер в области и рядом с Днепром появились благодаря добыче ископаемых. Так в селе Перше Травня, что находится неподалеку от поселка Любимовка есть небольшой старый затопленный гранитный карьер. Доехать до него просто – нужно просто ехать от села вниз по каменистой дороге с уклоном.

Когда именно начались раскопки в карьере – точно неизвестно. Тут добывали гранит, а сам ров от реки Днепр при этих раскопках отделяло весьма небольшое расстояние – около 20 метров. Поэтому неудивительно, что со временем вода из реки стала затапливать карьер. Когда работы в нем полностью прекратились – вода его наполнила и теперь это место отдыха для местных и рыбаков. Глубина карьера неизвестна. С его берегов открывается красивый вид на Днепр.

Новости Днепра про Где в Днепре и рядом отдохнуть у воды: ТОП-10 необычных мест для купания

Отдых на водохранилище

Каменское водохранилище – одно из самых крупных водохранилищ на Днепре. Оно расположено сразу в нескольких областях Украины. В самом глубоком месте водоем насчитывает чуть боле 15 метров. Расположено в западной части Каменского. Рядом с ним находится несколько баз отдыха, так что найти уголок для отдыха сложно, но все-таки можно.

Новости Днепра про Где в Днепре и рядом отдохнуть у воды: ТОП-10 необычных мест для купания

Самая чистая река

Река Орель протекает на территории трех областей Украины, в том числе и проходит по левому притоку Днепра в нашей области и впадает в реку Днепр возле Обуховки. На берегу Орели расположены несколько населенных пунктов. Так что самое популярное место отдыха на Орели – поселок Обуховка. На берегу реки есть несколько турбаз разной ценовой категории.

Новости Днепра про Где в Днепре и рядом отдохнуть у воды: ТОП-10 необычных мест для купания

Река Самара

По течению Самары в области проходит сразу несколько населенных пунктов: Петропавловка, Павлоград, Новомосковск, Подгородное и Днепр. На Игреньском полуострове река впадает в Днепр. Отдохнуть на берегу можно в этих населенных пунктах. Особенно популярны у отдыхающих села Песчанка, Новоселовка, Кочережки в Новомосковском районе. Самара огибает Новомосковск с нескольких сторон. Отдохнуть можно прямо в этом населенном пункте на местном пляже.

Новости Днепра про Где в Днепре и рядом отдохнуть у воды: ТОП-10 необычных мест для купания

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Новости Днепра про Где в Днепре и рядом отдохнуть у воды: ТОП-10 необычных мест для купанияУкраїнська Новости Днепра про Где в Днепре и рядом отдохнуть у воды: ТОП-10 необычных мест для купанияРусский

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