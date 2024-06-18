Где в Днепре и рядом отдохнуть у воды: ТОП-10 необычных мест для купания

В Днепр снова вернулась жара. На выходных по прогнозам синоптиком температура воздуха прогреется до +30 градусов и выше. Многие жители Днепра захотят провести жаркие дни у воды.

Чтобы отдохнуть и покупаться – не обязательно идти на пляж на Монастырском острове или на Косу на Победе. Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-10 необычных мест для купания в Днепре и рядом.

Старые Кодаки

Карьер в этом живописном месте появился лишь в середине 1990-х годов. До этого на его месте добывали гранит. Но со временем ров наполнился водой и откачивать ее постоянно было не выгодно. Добычу гранита прекратили, а карьер превратился в водоем с чистой и прозрачной водой. Его глубина достигает 40 метров. Подойти к воде тут можно только в нескольких местах. Стоя у карьера можно наблюдать потрясающий живописный вид на Днепр.

Красный Камень

Один из самых известных карьеров Днепра находится на жилмассиве Красный Камень. На его месте также раньше была добыча гранита и ров, как и в Старых Кодаках затопило подземными водами. Но произошло это гораздо раньше, в 1950-х годах. Глубина карьера составляет порядка 12 метров, он с одной стороны окружен скалами из гранита. В воде водится рыба, так что рыбаки тут – частые гости. Водоем считается украшением и изюминкой жилмассива.

Котлован

Озеро под названием «Котлован» находится на левом берегу Днепра, в промышленной зоне. «Официальное» название водоема – озеро Криничное. Появилось оно в 1970-х годах опять таки из промышленного карьера. Правда, в нем добывали песок, а не гранит. Постепенно карьер наполнился подводными водами из Самары. Глубина озера достигает 20 метров. Территория его окружена зелеными высокими деревьями. На берегу есть даже кабинки для переодевания.

За Подгородным

Город Подгородное находится рядом с Днепром, а еще он расположен на двух берегах реки Кильчень. Несколько лет назад реку в Подгородном почистили от ила и камыша так что теперь она является неплохим местом отдыха.

Истоки реки Кильчень расположены у села Голубовка, она протекает сразу по трем районам области: Новомосковскому, Магдалиновскому и Днепровскому.

В форме сердца

В селе Новониколаевка, что неподалеку Днепра находится Новониколаевский карьер. Он одно из самых глубоких озер области – его глубина более 50 метров. Раньше рядом с селом добывали гранит, но дойдя до грунтовых вод добычу ископаемого остановили. Карьер водой наполнили не только воды, но и ливни. Особенностью карьера является холодная вода – даже в жаркие дни она редко прогревается более 20 градусов тепла. Интересно, что карьер по форме напоминает сердце.

Мокрая Сура

Длина реки Мокрая Сура -118 км, ее извилистое русло проходит по нескольким городам и селам. Отдохнуть на ее берегу можно в селах Верховцево, Кринички, Аполлоновка, Новониколаевка, Новоалександровка. Все они расположены не так далеко от Днепра. Отдохнуть можно в любом из этих сел, главное найти выход к водоему.

Затопленный карьер

Поскольку Днепропетровщина – это промышленный регион, то большинство озер в области и рядом с Днепром появились благодаря добыче ископаемых. Так в селе Перше Травня, что находится неподалеку от поселка Любимовка есть небольшой старый затопленный гранитный карьер. Доехать до него просто – нужно просто ехать от села вниз по каменистой дороге с уклоном.

Когда именно начались раскопки в карьере – точно неизвестно. Тут добывали гранит, а сам ров от реки Днепр при этих раскопках отделяло весьма небольшое расстояние – около 20 метров. Поэтому неудивительно, что со временем вода из реки стала затапливать карьер. Когда работы в нем полностью прекратились – вода его наполнила и теперь это место отдыха для местных и рыбаков. Глубина карьера неизвестна. С его берегов открывается красивый вид на Днепр.

Отдых на водохранилище

Каменское водохранилище – одно из самых крупных водохранилищ на Днепре. Оно расположено сразу в нескольких областях Украины. В самом глубоком месте водоем насчитывает чуть боле 15 метров. Расположено в западной части Каменского. Рядом с ним находится несколько баз отдыха, так что найти уголок для отдыха сложно, но все-таки можно.

Самая чистая река

Река Орель протекает на территории трех областей Украины, в том числе и проходит по левому притоку Днепра в нашей области и впадает в реку Днепр возле Обуховки. На берегу Орели расположены несколько населенных пунктов. Так что самое популярное место отдыха на Орели – поселок Обуховка. На берегу реки есть несколько турбаз разной ценовой категории.

Река Самара

По течению Самары в области проходит сразу несколько населенных пунктов: Петропавловка, Павлоград, Новомосковск, Подгородное и Днепр. На Игреньском полуострове река впадает в Днепр. Отдохнуть на берегу можно в этих населенных пунктах. Особенно популярны у отдыхающих села Песчанка, Новоселовка, Кочережки в Новомосковском районе. Самара огибает Новомосковск с нескольких сторон. Отдохнуть можно прямо в этом населенном пункте на местном пляже.

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