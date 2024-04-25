Где в Днепре в мае будут выключать газ
В мае в Днепре снова будут выключать газ из-за ремонтных работ
Днепровский филиал «Газсети» обнародовал перечень адресов, где в мае 2024 года будут выключать газ, провести ремонтные работы.
Днепр 1 мая ул. Передовая 745, 747, 749, 751, 753, 755, 757, 759, 763, 765, 769, 771, 773, 798; пр. Науки, 84а; ж/м Покровский, 3е; Запорожское шоссе, 8 2 мая ул. Сичеславская Набережная, 9; ул. Староказацкая, 74в; ул. Осенняя, 9; ж/м Тополь-3, дом. 47, корпус 2, подъезд 1; ул. Большая Деевская, 215, 217, 217а, 219, 221, 225, 225а; пров. Цветочный, 59. 3 мая 7 мая ул. Князя Ярослава Мудрого, 29. 9 мая ул. Аэродром, 1-17, 8а, 12а-14а, 17а. 17 мая ул. Князя Ярослава Мудрого, 61, 63. 20 мая пров. Смелый, 1а, 2-13, 15; ул. 230-й Стрелковой Дивизии, 1а, 3 ул. Павлова, 4, 7а/1, 9, 13, 15 ул. Иоанна Езау, 2, 4, 6: ул. Братьев Бестужевых, 2, 3/4, 4. 21 мая
ул. Летняя, 1, 1/4, 1/5, 1/7, 1/12, 7, 7/2, 7/9, 9/10, 10а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44; пр. Александра Поля, 85, 87, 89, 91. 23 мая ул. Снеговая, 1, 1а, 1б, 3а, 7, 10, 10а, 13-17; ул. Неровная, 2, 2а, 6. Днепровський район смт Обуховка 16 мая ул. Садовая, 11, 30а, 32-36, 34/1, 34а, 38, 40, 44, 52, 54, 54/1, 57; ул. Солидарности, 10. г. Подгородное 7 мая ул. Железнодорожная 254, 258, 260а, 260в, 262, 262а, 264, 266, 266а, 268, 270, 270а, 270б, 272, 272а, 274, 276, 278, 280а, 280б, 284а, 286а, 293-295, 299, 312, 314а, 322, 330; ул. Летняя, 6, 123; пров. Орловский, 10-12; с/т Левада 18, 26 с. Николаевка
27 мая ул. Дружбы; ул. Львовская; ул. Тихая; вул. Шкільна; вул. Янтарна; вул. Центральна. с. Шевченко
15 мая ул. Набережная, 1/2, 1/3, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 4/1, 4/3, 4/4, 5, 7/4.
Нагадаємо, Нафтогаз
повідомив,
скільки платитимуть за газ мешканці Дніпра з 1 травня.
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