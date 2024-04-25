Где в Днепре в мае будут выключать газ

Днепровский филиал «Газсети» обнародовал перечень адресов, где в мае 2024 года будут выключать газ, провести ремонтные работы.

В мае в Днепре снова будут выключать газ из-за ремонтных работ

Пенсионер пешком выходил из оккупированного города, чтобы его не заставили…

По данному факту сведения внесены в ЕРДР по ч.2 ст.286…

Наверное, у каждого в шкафу есть одежда, которую уже не…

Куда сдать ненужную одежду в Днепре: адреса Наверное, у каждого в шкафу есть одежда, которую уже не носят, но она в хорошем состоянии. Причин, по которым та или иная вещь перестала быть в «ходу» множество: перестал нравиться цвет, фасон, стала мала, или наоборот – велика. Особенно много… 4 просмотров

Сколько стоит проживание в номере в разных гостиницах Днепра: цены стартуют от 5,5 тыс грн В Днепре большой популярностью пользуется съемное жилье: квартиры в аренду на длительный срок и на несколько дней. В последних сутки проживания могут оцениваться в несколько тысяч гривен. Также в городе есть несколько дорогих гостиниц, где проживание оценивается также в тысячи… 4 просмотров