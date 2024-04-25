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Где в Днепре в мае будут выключать газ

Сегодня 14:42
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В мае в Днепре снова будут выключать газ из-за ремонтных работ

Новости Днепра про Где в Днепре в мае будут выключать газ

Днепровский филиал «Газсети» обнародовал перечень адресов, где в мае 2024 года будут выключать газ, провести ремонтные работы.

Днепр

1 мая
  • ул. Передовая 745, 747, 749, 751, 753, 755, 757, 759, 763, 765, 769, 771, 773, 798;
  • пр. Науки, 84а;
  • ж/м Покровский, 3е;
  • Запорожское шоссе, 8
2 мая
  • ул. Сичеславская Набережная, 9;
  • ул. Староказацкая, 74в;
  • ул. Осенняя, 9;
  • ж/м Тополь-3, дом. 47, корпус 2, подъезд 1;
  • ул. Большая Деевская, 215, 217, 217а, 219, 221, 225, 225а;
  • пров. Цветочный, 59.
3 мая
  • ул. Каруны, 6.
7 мая
  • ул. Князя Ярослава Мудрого, 29.
9 мая
  • ул. Мичурина, 4.

13 — 17 мая

  • ул. Аэродром, 1-17, 8а, 12а-14а, 17а.
17 мая
  • ул. Князя Ярослава Мудрого, 61, 63.
20 мая
  • пров. Смелый, 1а, 2-13, 15;
  • ул. 230-й Стрелковой Дивизии, 1а, 3
  • ул. Павлова, 4, 7а/1, 9, 13, 15
  • ул. Иоанна Езау, 2, 4, 6:
  • ул. Братьев Бестужевых, 2, 3/4, 4.
21 мая
  • ул. Автопарковая, 3.
22 мая
 
  • ул. Летняя, 1, 1/4, 1/5, 1/7, 1/12, 7, 7/2, 7/9, 9/10, 10а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44;
  • пр. Александра Поля, 85, 87, 89, 91.
23 мая
  • ул. Снеговая, 1, 1а, 1б, 3а, 7, 10, 10а, 13-17;
  • ул. Неровная, 2, 2а, 6.

Днепровський район 

смт Обуховка

16 мая
  • ул. Садовая, 11, 30а, 32-36, 34/1, 34а, 38, 40, 44, 52, 54, 54/1, 57;
  • ул. Солидарности, 10.

г. Подгородное 

7 мая
  • ул. Железнодорожная 254, 258, 260а, 260в, 262, 262а, 264, 266, 266а, 268, 270, 270а, 270б, 272, 272а, 274, 276, 278, 280а, 280б, 284а, 286а, 293-295, 299, 312, 314а, 322, 330;
  • ул. Летняя, 6, 123;
  • пров. Орловский, 10-12;
  • с/т Левада 18, 26

с. Николаевка

 
27 мая
  • ул. Дружбы;
  • ул. Львовская;
  • ул. Тихая;
  • вул. Шкільна;
  • вул. Янтарна;
  • вул. Центральна.

с. Шевченко

 
15 мая
  • ул. Набережная, 1/2, 1/3, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 4/1, 4/3, 4/4, 5, 7/4.
 
Нагадаємо, Нафтогаз повідомив, скільки платитимуть за газ мешканці Дніпра з 1 травня.
 

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